Maykor-GMCS создала BI-систему для «Юнипро»

Maykor-GMCS объявила о разработке системы бизнес-аналитики на базе платформы QlikView для компании «Юнипро». Как рассказали CNews в компании, с ее помощью одна из крупнейших российских энергетических компаний отслеживает состояние ключевых финансовых и технологических показателей в режиме онлайн.

«Юнипро» пошла нестандартным путем – компания не просто стала использовать аналитические панели, но и вывела их на установленные в кабинетах ключевых сотрудников мониторы. На сегодняшний день BI-систему используют финансовый и производственный блок, блок закупок и ИТ-подразделение – специалистами Maykor-GMCS настроено более 18 аналитических панелей. BI-система QlikView позволяет нам отслеживать состояние «здоровья» компании в режиме онлайн. Дашборды выступают не только инструментами управленческого контроля, но и хорошими мотиваторами для сотрудников», – отметил Ульф Баккмайер, заместитель генерального директора по экономике и финансам «Юнипро».

Эффект от использования BI-системы компания ощутила сразу же. Повысилась прозрачность и доступность информации, улучшилась дисциплина сотрудников. Топ-менеджеры могут просматривать аналитические панели на мобильных устройствах из любой точки мира.

«Не важно, нахожусь ли я в офисе или работаю удаленно, я могу видеть все показатели работы ИТ-подразделения, вплоть до того, в каком состоянии находятся закупочные процедуры и бюджет ИТ, – сказала Татьяна Побединская, начальник управления ИТ «Юнипро». – Мы намерены подключить к BI-системе и другие функциональные подразделения, а также планируем постепенно расширять возможности системы в сторону прогнозной аналитики».