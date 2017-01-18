Garmin представила новые приложения для пользователей Connect IQ Store

Garmin объявила о том, что в магазине Connect IQ Store появилось сразу несколько новых приложений, полей данных и циферблатов для пользователей наручных часов, велокомпьютеров и приборов для активного отдыха Garmin. Как рассказали CNews в компании, новинки контента представлены компаниями Uber, Trek, GU Energy Labs, nuun Active Hydration International Inc. и другими.

Магазин приложений Connect IQ представляет собой открытую платформу для сторонних разработчиков и доступен для широкого ассортимента продукции Garmin во всех секторах, обслуживаемых компанией. Каждое приложение, виджет, циферблат и поле данных может быть загружено пользователем абсолютно бесплатно. Пользователи могут персонализировать свои устройства Garmin в соответствии со своими личными предпочтениями и требованиями. Контент предназначен для людей, занимающихся бегом, велоспортом, плаванием, гольфом, греблей, ходьбой и для всех тех, кто ведет активный образ жизни.

Одна из премьер Connect IQ 2017 года – это приложение Uber ETA, позволяющее отслеживать статус и детали заказанной поездки на экране наручного прибора. Программа показывает имя водителя, марку и модель машины, номер автомобиля и информацию о месте встречи, а также расчетное время путешествия.

Другая новинка, приложение Connect IQ для велокомпьютеров GPS Garmin Edge®, включает новое поле данных от компании Trek/Bontrager. Пользователи смогут наблюдать за уровнем заряда батарей в фарах, а также управлять настройками каждой фары, выбирая автоматический, дневной или ночной режим, и тем самым повышать уровень безопасности езды.

Сразу два приложения направлены на улучшение качества тренировок спортсменов. Поле данных GU Energy Labs во время тренировки и соревнований напоминает пользователям устройства Garmin Edgе, что настало время подкрепиться энергетическими гелями, а также поможет подсчитать, сколько «подзарядки» потребуется для достижения оптимального результата. Для пользователей nuun Active Hydration предлагается новый дизайн циферблата, отображающий их успехи и фиксирующее продвижение к целевому значению.

В числе последних обновлений Connect IQ заявлены сразу несколько полезных приложений для спортсменов. Так, виджет для велосипедистов от JOIN предназначен для участия в групповых заездах, а с помощью поля данных от Xert Advanced Power Analytics можно качественно улучшить общий контроль за процессом тренировок. Бегуны через приложение Stryd IQ смогут получить подробную информацию об интенсивности и продолжительности бега, которые измеряются устанавливаемым на ногах индикатором мощности Stryd. Для велокомпьютеров и наручных устройств Garmin стало доступным поле данных Strava Live Suffer Score, которое анализирует время нахождения в различных зонах частоты пульса и измеряет усилия во время занятия с помощью простых оценок. Виджет AccuWeather Edge MinuteCast обеспечивает поминутные прогнозы возможных осадков.

«Connect IQ позволяет объединить в одном устройстве множество уникальных сервисов: вы можете одновременно заниматься спортом, следить за своим здоровьем и даже вести бизнес, – сказал вице-президент компании Garmin по мировым продажам Дэн Бартел (Dan Bartel). – С каждым новым приложением мы помогаем нашим клиентам улучшать показатели в тех областях, где это им необходимо, и даем возможность реализовать свои запросы максимально комфортным способом в любых обстоятельствах: на тренировке, велопрогулке или пробежке».

Магазин Connect IQ Store можно найти на веб-сайте apps.garmin.com или в закладке устройства на веб-сайте Garmin Connect. Доступ к магазину приложений можно получить через страницу продукта на Garmin Express или в разделе «Дополнительно» (More) приложения Garmin Connect Mobile.