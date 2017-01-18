Fujitsu выпустила три новые модели ноутбуков-трансформеров Lifebook и Stylistic

Компания Fujitsu объявила о выпуске трех планшетных компьютеров формата 2-в-1, предназначенных для бизнес-пользователей. Новые ноутбуки-трансформеры Lifebook и планшетные компьютеры Stylistic созданы на базе процессоров семейства Intel Core i7 vPro 7-го поколения и способны адаптироваться для различных стилей работы, сообщили CNews в Fujitsu.

Так, новый планшетный компьютер Fujitsu Lifebook P727, первый ноутбук-трансформер Fujitsu формата 2-в-1 со складным и поворачивающимся на 360 градусов экраном, предоставляет гибкость использования для сотрудников, работающих в мобильном режиме. Он объединяет в себе возможности традиционных ПК и планшетов.

В целом Lifebook P727 — это легкое и тонкое мобильное устройство с экраном диагональю 12,5 дюйма. Когда клавиатура не нужна, оно превращается из традиционного ноутбука в планшетный компьютер, что позволяет свободно выбрать нужный формат во время работы в мобильном режиме, рассказали в Fujitsu. Новинка поддерживает четыре модели использования — классический ноутбук, настольный ПК, планшет и демонстрационный режим — и различные способы ввода информации, включая сенсорный экран, цифровое перо и клавиатуру. Механизм крепления экрана с вращением на 360 градусов позволяет повернуть клавиатуру таким образом, что она будет находиться за экраном. Опциональная поддержка сетей 4G/LTE и возможность работы без подзарядки до 10 часов делают Lifebook P727 мобильным устройством для работы в любом месте.



Lifebook P727

В свою очередь, планшетный компьютер Fujitsu Lifebook T937, новейшая модель в линейке планшетов с трансформируемым корпусом, оснащена экраном с возможностью вращения на 360 градусов благодаря специальному шарниру, расположенному по центру. При весе всего 1,3 кг устройство имеет возможность переключаться из режима ультрамобильного ноутбука в режим планшетного компьютера для продуктивной работы в офисе и за его пределами.



Lifebook T937

Третья новинка, планшетный компьютер Fujitsu Stylistic R727 с диагональю экрана 12,5 дюйма, представляет собой второе поколение Fujitsu Stylistic R — планшетного компьютера со съемной клавиатурой. Объединяя в себе возможности полнофункционального ноутбука и удобство использования планшетного компьютера, Stylistic R727 обеспечивает высокую скорость работы, что делает его оптимальным решением для мобильных руководителей, считают в Fujitsu.



Stylistic R727

В целом с новой линейкой высокопроизводительных устройств формата 2-в-1 компания предлагает корпоративным пользователям повышенную гибкость и динамичность работы в мобильном режиме.

«Внедрение цифровых технологий предъявляет новые требования к бизнесу, и одним из таких требований является обеспечение высокой гибкости работы и мобильности сотрудников, а также способность эффективно внедрить новые цифровые технологии. Компании любого масштаба должны предоставить своим сотрудникам портативные, но мощные инструменты, и планшеты привлекают внимание многих. Однако предоставление сотрудникам традиционных ноутбуков и планшетов создает большую нагрузку на бюджет. Наши новые планшетные компьютеры достаточно мощные и многофункциональные для того, чтобы заменить традиционные вычислительные системы», — заявил Рюдегер Ландто (Rüdiger Landto), руководитель направления по клиентским вычислительным устройствам компании Fujitsu в регионе EMEIA.

Во всех трех моделях планшетных компьютерах используются процессоры Intel которые обеспечивают высокую производительность и энергоэффективность для увеличения продуктивности работы. В них используются технологии обеспечения безопасности корпоративного уровня, включая технологию аутентификации PalmSecure.

Планшетные компьютеры Lifebook P727, Lifebook T937 и Stylistic R727 уже доступны для заказа в странах Европы, Ближнего Востока, в Индии и Африке. Стоимость зависит от модели, конфигурации и страны.