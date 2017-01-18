Банк «Открытие» внедрил систему распознавания лиц

Банк «Открытие» запустил идентификацию клиентов с использованием системы по анализу биометрии лица. Цель проекта — оптимизация обслуживания и времени ожидания клиентов в очереди в отделениях банка. Также в ходе проекта планируется протестировать точность идентификации средствами компьютерного зрения, рассказали CNews в «Открытии».

Проект был запущен в трех отделениях банка в Москве на базе специально развернутой самообучающейся нейронной сети. Анализ качества распознавания производится практически в режиме реального времени и используется для оценки эффективности системы для её перспективного использования в различных бизнес-процессах банка.

В качестве технологических партнеров по данному проекту выступили: компания VisionLabs — отечественный разработчик программного комплекса СРЛ LUNA и компания Q-Systems — разработчик и поставщик программно-аппаратного комплекса для управления очередью Qmatic.

«Мы нацелены создать сервис, который можно будет использовать в различных продуктах, направлениях бизнеса и каналах обслуживания, в том числе дистанционных. Он поможет сократить время ожидания и упростит идентификацию клиента, а также облегчит доступ к огромному количеству банковских услуг. В ближайшем будущем мы планируем предоставлять возможность людям, заинтересованным в получении банковских услуг, делать это удаленно и практически из любой точки земного шара», — заявил директор по инновациям банка «Открытие» Алексей Благирев.

Исходными данными для обучения системы и пилотного проекта стали фотографии клиентов, накопленные банком за последние несколько лет. В момент получения клиентом талона электронной очереди происходит его предварительная идентификация, что позволяет операционисту еще быстрее получить все необходимые для работы с клиентом данные и повысить скорость и качество обслуживания, пояснили в банке.