Autodesk и AСЭ будут сотрудничать в области BIM для строительства промышленных объектов

Инжиниринговая компания АСЭ, входящая в состав «Росатом», и корпорация Autodesk подписали соглашение о сотрудничестве в области применения технологий информационного моделирования (BIM). Отработка совместных технологий будет проведена на одном из сооружений атомной электростанции, после чего единое решение, построенное на опыте и программных продуктах Autodesk и ИК АСЭ, будет предложено к тиражированию на другие промышленные компании России и мира, сообщили CNews в Autodesk.

Ожидается, что совместное использование технологии информационного моделирования объектов капитального строительства на базе программных продуктов Autodesk и технологии Multi-D, разработанной АСЭ, позволит оптимизировать процессы проектирования, строительства и эксплуатации промышленных объектов.

«Данное соглашение является для нас возможностью предложить новый уровень услуг на рынке систем управления жизненным циклом сложных инженерных сооружений, — отметил директор по системной инженерии и информационным технологиям ИК АСЭ Вячеслав Аленьков. Интерес к технологиям информационного моделирования объектов строительства сегодня постоянно растет. С применением BIM в связке с технологией Multi-D, которая, по сути, является практической реализацией принципов BIM уровня 3 и выше, ЕРС-компании смогут усовершенствовать процессы планирования, проектирования и возведения объектов, повысить экологичность строительства, оптимизировать процессы эксплуатации зданий и сооружений, сократить расходы и повысить уровень безопасности. Соединение опыта АСЭ и Autodesk в данном направлении, на наш взгляд, будет перспективным».

Соглашение включает в себя обеспечение взаимной информационно-методической поддержки, кооперацию в вопросах отраслевых стандартов, локальных регламентов и использования общих принципов и передовых мировых практик. В рамках соглашения Autodesk также предоставит доступ к API своих программных продуктов, шаблон BIM-стандарта, программные продукты для учебных целей, содействие в профессиональной сертификации. НИАЭП запустит пилотный проект для отработки совместного решения на основе программных продуктов Autodesk для реализации BIM и включения линейки программных продуктов Autodesk в Multi-D решение. В качестве объекта для пилотного проекта будет выбрано одно из сооружений атомной электростанции.

«Сотрудничество между ИК АСЭ и Autodesk является стратегически важным шагом в развитии технологии BIM как в России, так и в мире. Autodesk со своей стороны готов делиться знаниями и накопленным опытом по практике выстраивания процессов создания и анализа цифровой информационной модели объекта строительства. Со стороны АСЭ мы видим возможность не только получения богатейшего опыта использования цифровых моделей в области промышленного строительства, но и в дальнейшем потенциального партнера по внедрению BIM и Multi-D на промышленных предприятиях России и мира. Подобная инициатива в полной мере поддерживает переход к цифровой экономике и использование для этого лучших методик и инструментов, доступных на данный момент», — отметила Анастасия Морозова, генеральный директор Autodesk CIS.

Технология BIM сегодня внедряется по всему миру и является стандартом не только для девелоперских, проектных и строительных компаний, но и на уровне государственного заказчика, подчеркнули в Autodesk. Цифровая модель объекта строительства позволяет анализировать и передавать в системы управления точные и насыщенные данные на более ранних этапах жизненного цикла. Это сокращает стоимость ошибки, риски проекта, повышает предсказуемость финансового и ресурсного планирования.