Xerox подвел итоги-2016 на рынке бумаги и специальных материалов для цифровой печати

Департамент дистрибуции бумаги и расходных материалов Xerox объявил о подведении итогов 2016 года. Как рассказали CNews В компании, на российском рынке Xerox существенно увеличил объём продаж офисной бумаги и добилась роста во многих других сегментах.

По оценкам Xerox, в 2016 г. общий объём продаж на российском рынке материалов для цифровой печати продолжил падение. По сравнению с прошлым годом рынок снизился на 10–15%. Бюджеты компаний оставались невысокими, и потому заказчики особенно тщательно выбирали материалы по соотношению цены и качества. В свою очередь, объём рынка офисной бумаги остался на уровне 2015 г. Однако произошло заметное изменение в расстановке сил: существенно сократилась доля импортёров, тогда как позиции локальных производителей укрепились.

Для Xerox 2016 г. был успешным. Компании удалось не только сохранить свои позиции на рынке, но и повысить объём продаж во многих сегментах. В частности, значительно выросли продажи материалов Xerox для цифровой лазерной печати, а в сегменте офисной бумаги компания увеличила показатели прошлого года почти в два раза.

Эксперты Xerox объясняют, что компания смогла достигнуть столь высоких результатов благодаря прозрачной и последовательной партнёрской политике, высокому качеству продукции, сохранению ценовой конкурентоспособности и оперативному реагированию на вызовы рынка.

В последние годы вопросы экономии и импортозамещения стали особенно актуальны для российских заказчиков. Следуя этим трендам, в сегменте белых офисных бумаг в 2016 году компания Xerox запустила доступную и высококачественную бумагу Марафон Премьер класса А+, производство которой сосредоточено в России. Для экономичной печати технической документации была запущена линейка инженерной бумаги Марафон. Помимо этого, компания расширила ассортимент как нескольких линеек широкоформатной бумаги для струйной печати, так и материалов для цифровой лазерной печати.

Как и в предыдущие годы, Xerox проводил мотивационные программы и маркетинговые акции для поддержки реселлеров. Компания обновила партнёрскую программу лояльности «Форсаж» и организовала шестую ежегодную конференцию «Северное Сияние». Для повышения квалификации партнёров в области цифрового маркетинга эксперты Xerox провели образовательный проект «Семестр». Также были запущены новые мотивационные программы: «I like Xerox» и «Xerox расширяет горизонты».

«В 2017 году мы планируем сохранить наши позиции на рынке офисной бумаги и увеличить долю в сегменте специальных материалов для печати, — сказала Ирина Романенко, руководитель отдела продуктового маркетинга департамента дистрибуции бумаги и расходных материалов компании Xerox Евразия. — Мы продолжим искать и находить оптимальные решения для наших клиентов, активно поддерживать партнёров и следовать трендам рынка».