В «Росэлектронике» заместили импортные варикапы

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявил о запуске производства варикапов, способных заместить импортные изделия, использующиеся в российской радиоэлектронной аппаратуре. Как рассказали CNews в компании, специалисты томского предприятия холдинга - НИИ полупроводниковых приборов (НИИПП), разработали кремниевые и арсенидогаллиевые варикапы, которые по своим электрическим параметрам (емкость, коэффициент перекрытия) аналогичны зарубежным приборам, в частности, выпускаемым на Украине. При этом томские арсенидогаллиевые приборы превосходят аналоги по добротности, значение которой достигает 1000 и более на частоте 50 МГц.

НИИПП разработал варикапы сразу в двух вариантах корпуса - для навесного и поверхностного монтажа. В ходе работ инженеры института изменили подход к проектированию и изготовлению эпитаксиальных структур, позволяющий сократить процесс производства варикапов, повысить воспроизводимость параметров и процент выхода годных изделий. Новая конструкция арсенидогаллиевых варикапов защищена патентом РФ.

Разработке НИИПП присуждена Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет-2016» в номинации «Электроника».

Варикапы – полупроводниковые диоды, работа которых основана на зависимости ёмкости p-n-перехода от обратного напряжения. Применяются в качестве элементов с электрически управляемой ёмкостью в схемах перестройки частоты колебательного контура в частотноизбирательных цепях, деления и умножения частоты, частотной модуляции, управляемых фазовращателей.

НИИПП - один из ведущих российских разработчиков и производителей приборов на арсениде галлия, обладает технологическими линейками для кремния, соединений AIIIBV, собственным производством фотошаблонов и эпитаксиальных структур, широким спектром измерительного оборудования.