Seagate представила новый nearline жесткий диск Enterprise Capacity 3.5 HDD v5.1

Seagate Technology объявила о выводе на рынок накопителя Enterprise Capacity 3.5 HDD v5.1 — жесткого диска корпоративного класса достойным соотношением емкости и стоимости. Как рассказали CNews в компании, накопитель выполнен на основе платформы традиционной магнитной записи девятого поколения, рассчитанной на полуоперативный (nearline) режим работы. Устройство, доступное в модификациях объемом 1 и 2 ТБ, предназначено для использования архитекторами систем, специалистами по продажам технических решений и сотрудниками предприятий малого и среднего бизнеса.

Enterprise Capacity 3.5 HDD v5.1 оснащен интерфейсом SATA на 6 Гбит/с и имеет стандартный формат сектора 512n, что позволяет интегрировать его в масштабируемые системы хранения данных большой емкости. Накопитель выдерживает на порядок более интенсивные нагрузки по сравнению с винчестерами для настольных систем: при доступе к неструктурированным данным в режиме nearline предельная нагрузка составляет 550 ТБ/год; кроме того, устройство снабжено функциями PowerChoice и RAID Rebuild, обеспечивающими дополнительную экономию. С точки зрения сокращения затрат Seagate позиционирует эти диски как самые эффективные модели корпоративного класса. Они рассчитаны на хранение больших массивов данных в режиме nearline, совместимы с серверами и внешними системами хранения и обеспечивают бесперебойную работу в течение пяти лет даже в самых неблагоприятных условиях окружающей среды.

Seagate предлагает корпоративным заказчикам полный ассортимент решений для хранения данных полуоперативного доступа емкостью до 10 ТБ. Микропрограммы для nearline-накопителей Seagate создаются специалистами, обладающими многолетним опытом разработки и совершенствования прошивок такого рода.