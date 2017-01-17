Dassault Systèmes развивает инновации для потребительского опыта 3DExperience с использованием HTC Vive Business Edition

Компания Dassault Systèmes, разработчик решений для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, что пользователи платформы 3DExperience могут просматривать, изучать и осуществлять проверку создаваемых продуктов с помощью виртуальной реальности с эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систему HTC Vive Business Edition. Это открывает новые возможности для сокращения сроков создания и улучшения впечатляющего потребительского опыта, сообщили CNews в Dassault Systèmes.

Теперь пользователи платформы 3DExperience, в том числе промышленные дизайнеры, инженеры по механическому оборудованию, маркетологи, менеджеры проектов, производственные проектировщики и прочие специалисты, отвечающие за принятие решений и занятые в самых различных отраслях промышленности, смогут подключить систему HTC Vive Business Edition и, оставаясь за своими компьютерами, погрузиться в стереоскопическую среду виртуальной реальности. Этот новый способ взаимодействия, позволяющий просматривать и изучать нативную виртуальную модель с использованием платформы 3DExperience на любом этапе разработки продукта, обеспечивает усиленное пространственное восприятие, а также оптимизированное ощущение глубины объектов, цельности и нюансов конструкции, что недостижимо при использовании одного лишь монитора компьютера, утверждают в компании.

«Технологии виртуальной реальности уже вышли за рамки потребительских приложений и теперь обеспечивают стратегическую ценность в бизнесе, позволяя принимать более продуманные решения, — рассказал Оливье Рибе (Olivier Ribet), вице-президент Dassault Systèmes по отрасли высоких технологий. — Использование виртуальной реальности с нашими отраслевыми решениями в рамках платформы 3DExperience обеспечивает сотрудникам новые и интуитивные способы работы, позволяя раскрыть их творческий потенциал. Благодаря этой интеграции инженеры и разработчики смогут добиваться баланса эстетики продукта и соблюдения технических требований, а маркетологи получат новый инструмент, позволяющий влиять на пользовательский опыт для достижения эмоционального эффекта».

«С помощью системы Vive Business Edition клиенты Dassault Systèmes смогут расширить сферу применения виртуальной реальности при минимальных расходах, — убежден Эрве Фонтен (Hervé Fontaine), вице-президент подразделения технологий виртуальной реальности в корпоративном сегменте и по развитию бизнеса в HTC. — Поскольку в Vive используется система лазерного слежения, обеспечивающая точность позиционирования не менее миллиметра с низкой задержкой, это устройство является оптимальным решением для пользователей приложения Dassault Systèmes CATIA, которые теперь получают возможность оценивать свою работу в режиме реального времени по мере внесения изменений в дизайне».

Поддержка виртуальной реальности на платформе 3DExperience и возможность использования системы HTC Vive Business Edition является продолжением сотрудничества Dassault Systèmes и HTC, которое призвано расширить сферу применения технологий виртуальной реальности в корпоративном сегменте. В апреле 2016 г. компании объявили о планах продемонстрировать работу шлема HTC Vive с приложениями 3DExperience для компаний и государственных органов в рамках глобальных мероприятий.