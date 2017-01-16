«Замбон фарма» запустила проект цифровой трансформации бизнес-процессов

«Замбон фарма» объявила о запуске проекта по цифровой трансформации бизнес-процессов в рамках программы стратегического развития в компании. Как рассказали CNews в компании, к проекту была привлечена практика консалтинга Школы Бизнеса «Синергия», специалисты которой помогли с внедрением элементов управления бизнес-процессов (Business Process Management) в компании.

«Внедрение инновационных технологий является насущной необходимостью для нашей компании, - сказал Вячеслав Глухов, генеральный директор компании «Замбон фарма», - поэтому мы перевели в цифровой вид процессы взаимодействия с врачами, что позволило не только сократить затраты, но и повысить результативность и масштабируемость бизнес- процесса».

По словам директора практики консалтинга ШБ «Синергия» Андрея Коптелова, в рамках проекта ШБ Синергия помогла компании «Замбон фарма» формализовать существующие бизнес-процессы, а также усовершенствовать некоторые из них. На основании созданной модели бизнес-процессов были определены приоритеты цифровой трансформации бизнеса, а главное уточнены требования к информационным системам.

Выбор компании «Замбон фарма» бы сделан в пользу решении ресурса «Емедвизит». Данные решения позволили создать новый канал врачебной коммуникации с эффективной системой обратной связи, что привело к увеличению взаимодействия с целевой аудиторией, за счет увеличения кратности контактов и расширения территории покрытия, а также гибкой системой управления контактами.

Компания «Емедвизит» была создана в 2013 г. как современный формат общения врачей с представителями фармацевтических производителей, так и между собой. «Емедвизит» предлагает возможность синтетического общения медицинских специалистов и фармацевтических производителей.

«С учетом активного развития информационных технологий, необходим переход на цифровые каналы взаимодействия, как с потенциальными клиентами, так и с сотрудниками компании. Компании лидеры во всех отраслях повышают операционную эффективность и получают дополнительные конкурентные преимущества переходя к цифровому взаимодействию.

Созданное нами решение, не только повысило эффективность компании «Замбон фарма», но и стало основой для масштабируемого решения, – сказал Владимир Паташвили, начальник отдела дистанционного продвижения «Замбон фарма». – Мы выводим платформу «OSCAR», разработанную компанией «Емедвизит» для реализации этих задач.