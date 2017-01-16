«Проектная Практика» и «Ай-Теко» объединят опыт в области автоматизации проектной деятельности

ГК «Проектная Практика» и российский системный интегратор «Ай-Теко» объявили о заключении соглашения о сотрудничестве с целью объединения накопленного опыта в вопросах автоматизации проектной деятельности и интеграции бизнес-процессов для решения задач заказчиков. Об этом говорится в заявлении «Ай-Теко», поступившем в редакцию CNews.

«Проектная Практика» имеет более чем 20-летний опыт организации проектной деятельности. Собственная разработка 2009 г. — единый программно-методический и организационный комплекс «ПМ Форсайт» — это комплексное решение на рынке информационных систем, которое объединяет в себе автоматизированную систему, методологию и технологию внедрения для успешной организации проектной деятельности. «Ай-Теко» работает на отечественном рынке ИТ в сфере разработки, системной интеграции, инфраструктурных решений, сервисных услуг и консалтинга.

Сотрудничество ГК «Проектная Практика» и «Ай-Теко» поможет объединить многолетний опыт в вопросах автоматизации проектной деятельности и интеграции бизнес-процессов для решения производственных задач динамично развивающихся компаний и государственных органов.

«Это сотрудничество является для ГК “Проектная Практика” стратегически важным с точки зрения возможности внедрять собственное комплексное решение по управлению проектами “ПМ Форсайт” в партнерстве с “Ай-Теко”. Колоссальный опыт партнера в интеграции бизнес-процессов позволит, не конкурируя и грамотно, внедрять наш программно-методический комплекс в существующие корпоративные информационные системы и покрывать еще более широкий класс задач», — прокомментировал заключение соглашения Юрий Трубицын, управляющий партнер ГК «Проектная Практика».

«Рады приветствовать расширение партнерской сети “Ай-Теко” за счёт группы компаний “Проектная Практика”. Мы рассматриваем сотрудничество с отечественными производителями и разработчиками в рамках интеграционных проектов как весьма перспективное и приоритетное, что становится особенно актуальным и востребованным в свете реализации программ импортозамещения», — резюмировал Алексей Лямин, руководитель департамента системных программных решений компании «Ай-Теко».