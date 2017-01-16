Максим Семенихин назначен региональным менеджером Red Hat в России и странах СНГ

Компания Red Hat, поставщик решений с открытым кодом, объявила о новом назначении в российском офисе: Максим Семенихин занял должность регионального менеджера Red Hat в России и странах СНГ. Основной его задачей в новой должности станет воплощение долгосрочной стратегии развития компании на российском рынке, включающей увеличение продаж, развитие партнерских и образовательных программ и повышение узнаваемости бренда в России, сообщили CNews в Red Hat.

На протяжении последних двенадцати лет Максим Семенихин занимал руководящие должности в телекоммуникационных и ИТ-компаниях, включая Nortel Networks, Nokia Siemens и Nvision Business Solutions.

«Я рад возглавить бизнес-процессы Red Hat в России. Моя основная задача на новой должности — это продвижение наших решений на российском рынке. Меня вдохновляют цели, которые ставит перед собой компания Red Hat в данном регионе, и я уверен, что мой опыт и профессионализм российской команды помогут нам достичь их», — прокомментировал своё назначение Максим Семенихин.

Решения с открытым кодом, поставляемые компанией Red Hat, используются в России и странах СНГ в банковском и финансовом секторах, в телекоммуникационной отрасли, нефтяной и газовой промышленности, а также в государственном секторе. Кроме того, компания предлагает образовательные программы в России, направленные на увеличение числа специалистов в области решений с открытым кодом, отметили в Red Hat.