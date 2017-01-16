«Лукойл» с помощью EPAM реализовал масштабный проект по модернизации веб-ресурсов

Компания «Лукойл», вертикально интегрированный нефтегазовый холдинг в мире, завершила ИТ-проект по созданию масштабного веб-комплекса, который объединил около 100 мультиязычных веб-ресурсов компании на одной платформе, обеспечил централизованное управление данными и удобную работу с ними. Об этом CNews сообщили в компании EPAM, разработчике программного обеспечения и поставщике услуг в сфере консалтинга, которая выступила партнером «Лукойла».

Единой технологической основой для построения веб-комплекса стала платформа Microsoft SharePoint, функциональность которой была существенно адаптирована специалистами EPAM под задачи и специфику деятельности компании «Лукойл». По отзыву заказчика, решение стало более гибким и удобным для пользователей, позволило централизованно управлять данными и сервисами на всех веб-ресурсах и снизить затраты на их поддержку, обновление и развитие. Поддержка мультиязычности предоставляет возможность интегрировать в единый веб-комплекс сайты дочерних обществ из разных стран на привычных для их пользователей языках без потери функциональности сервисов.

В рамках проекта огромное внимание уделено анализу структуры и потребностей бизнеса, требованиям к размещению информации и материалов, их актуализации и представлению в едином стиле. Совместная команда EPAM и «Лукойла» переработала структуру и контент головного сайта и более 100 сайтов дочерних обществ холдинга с учетом передовых практик и трендов в построении интернет-ресурсов. В результате новая версия корпоративного сайта позволяет получить обширную информацию обо всех сферах деятельности компании, ее истории, ключевых проектах и основных показателях, выпускаемой продукции и сбытовой сети, о взаимодействии с регионами в области социального инвестирования и партнерства. На всех сайтах были реализованы новые интерактивные сервисы, современный адаптивный дизайн, навигация и функциональность для разных категорий пользователей: акционеров и инвесторов, представителей СМИ, клиентов и партнеров.

«В проекте было задействовано большое количество подразделений и дочерних обществ компании “Лукойл” — как российских, так и зарубежных — с очень разной спецификой бизнеса. Для каждого из них веб-сайт является одним из ключевых маркетинговых и коммерческих инструментов. В результате, с одной стороны, нам было необходимо унифицировать подходы и создать единый веб-комплекс, а с другой — учесть и сохранить все особенности каждого из направлений бизнеса компании, — рассказал Юрий Овчаренко, коммерческий директор, EPAM. — В рамках проекта мы значительно оптимизировали платформу MS SharePoint и расширили ее функциональность. Нам удалось создать гибкое, полнофункциональное решение с возможностью управлять контентом и сервисами на качественно новом уровне и при этом обеспечить комфортную работу с веб-приложениями для каждого пользователя».