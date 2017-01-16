Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ

«Юниверс» заявил о выходе версии кассовой программы «Юниверс: UNIPOS 8» для автоматизированных расчетно-кассовых узлов (POS-систем) с поддержкой последних требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта по расширению функциональности кассового приложения реализованы требования федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» в части онлайн передачи фискальных данных в ФНС России через операторов фискальных данных (ОФД).

Для исполнения требований 54-ФЗ необходимо обновить кассовую программу «Юниверс: UNIPOS 8» с сайта разработчика WWW.UNIPOS.SU и привести в соответствие с 54-ФЗ контрольно-кассовый аппарат (фискальный регистратор) модернизацией или заменой на версию, соответствующую требованиям 54-ФЗ.

Пользователь решения свободен в выборе оператора фискальных данных и модели контрольно-кассовой техники. В настройки кассовой программы необходимо внести изменения в соответствии с технологической картой подключения и обеспечить доступность через интернет на расчетно-кассовом месте сайта выбранного ОФД для передачи данных онлайн.

Директор компании «Юниверс» Владимир Тютнев отметил: «Исполнение требований 54-ФЗ в части онлайн-передачи фискальных данных в ФНС России с 01.02.2017 диктует торговым предприятиям необходимость приведения кассового программного обеспечения на расчетно-кассовых узлах в соответствие требованиям. Успешная реализация требований 54-ФЗ в приложении UniPOS позволяет исполнить требования федерального закона N 54-ФЗ не только торговым предприятиям, ранее установившим UniPOS на расчетные места и обновившимся до актуальной версии, но и тем торговым предприятиям, кто принимает решение сейчас – модернизировать прежнюю кассовую систему, не удовлетворяющую требованиям 54-ФЗ, или перейти на кассовый продукт UniPOS. Как 1С-приложение UniPOS – удобное, технологичное и экономичное решение для расчетно-кассового места».

«Юниверс: UNIPOS 8» - это универсальная кассовая программа на платформе «1С:Предприятие 8.2», проект российского отраслевого стандарта кассового (POS) приложения на платформе 1С для расчетно-кассовых узлов. Отличительной особенностью приложения является возможность пользователю продукта (или внедряющей / сервисной организации) произвольно расширять функциональность приложения собственными разработками в виде внешних 1C-процедур, подключаемых на ключевые события кассы, такие как закрытие чека, закрытие смены и пр., что обеспечивает уникальную гибкость и расширяемость продукта.

Возможность обслуживать кассовое приложение 1С-специалистами (приложение доступно через партнерскую сеть 1С и может обслуживаться как 1С-специалистами партнерской сети, так и независимыми 1С-исполнителями) обеспечивает высокую степень технической готовности кассового места и низкие эксплуатационные затраты на сервис. Кассовая программа предназначена как для установки на традиционные POS-решения таких производителей как Wincor Nixdorf, NCR, Posiflex и др., так и на планшетные компьютеры с ОС Windows (Tablet PC) таких производителей как HP, Asus, Lenovo, Acer и др..