«Электроакустическая техника» восстанавливает оборудование с помощью PPAP-технологии

Научно-производственное предприятие «Электроакустическая техника» (ЭЛАТ) объявилj об оптимизации процесса восстановления ТМТ-оборудования, в том числе, бывших в употреблении приставок MAG-250 производства компании Infomir и приставок SML-482 HD производства компании SmartLabs, благодаря применению новой технологии PPAP. Как рассказали CNews в компании, оптимизация привела к заметному сокращению сроков восстановления и уменьшению количества невосстанавливаемого брака.

Технический директор ЭЛАТ Денис Александрович Корнилов сказал: «Вследствие применения процессного подхода PPAP уменьшилось количество отходов на производстве, теперь реновация Магов занимает меньше времени, а сэкономленные финансы мы будем направлять в повышение качества ремонта и продление срока службы отремонтированных изделий, на развитие».

PPAP (Production part approval process) – это процесс одобрения производства компонента, является частью стандартов ISO, обычно применяемых в автомобилестроении. Технология заключается в чётком предоставлении доказательств поставщика деталей оборудования того, что спецификация заказчика понята правильно и качество компонента гарантируется до поступления на сборочный конвейер. Теперь инженеры ЭЛАТ уверены, что по заказу будут произведены именно те части, которые последовательно отвечают всем требованиям во время фактического производственного цикла по указанной скорости процесса реновации поступившего в ремонт оборудования для операторов связи.

Предприятие ЭЛАТ создано в 1999 г. при старейшем в стране научно-исследовательском институте радиовещательного приема и акустики (ВНИИ РПА) им. А. С. Попова, компания известна своими разработками в области акустики специального назначения. В 2014 г. предприятие освоило новую продуктовую линейку – восстановление пришедшего в негодность телекоммуникационного оборудования. В частности, силами специалистов организации вторую и даже третью жизнь обретают бывшие в употреблении цифровые телевизионные приставки.

Восстановление IPTV-приставок MAG-250 по новым стандартам – это лишь первый шаг на пути к развитию всей продуктовой линейки. Уже ведутся проектные изыскания в части ремонта и восстановления коммутаторов D-Link по этой технологии. На очереди – готовность к работе с любым телекоммуникационным оборудованием.