Atlas ERP пополнилась инструментами статистического анализа

В российскую систему автоматизации Atlas ERP внедрены инструменты статистического анализа с помощью диаграммы Шухарта и 3 Сигма. Это поможет пользователям принимать управленческие решения, основанные на данных, а не интуиции руководителя, сообщили CNews в Atlas Software.

Как отметили в компании, современные системы позволяют считать практически что угодно и собирать огромные массивы информации. Но не все из них умеют этот объем обрабатывать и выдавать в сжатом виде, чтобы на основе подобного отчета можно было принимать адекватные решения. Инструменты статистического анализа позволяют быстро обрабатывать накопленные данные и получать понятный отчет в удобном виде, например, в графике или таблице.

«Чтобы принять какое-либо решение, мало просто увидеть какие-то цифры, — подчеркнул глава компании-разработчика Atlas Software Сергей Вихарев. — Сегодня даже у небольших компаний объем сведений так огромен, что разобраться в нем без специальных инструментов крайне сложно. А статистический анализ является переводчиком всех показателей на понятный клиенту язык».

В Atlas ERP реализованы два основных инструмента — диаграмма Шухарта и 3 Сигма. Система интерпретирует данные согласно заданным параметрам и фильтрам, отмечает пиковые и критические моменты, выходящие за коридор комфорта, позволяет сравнить план с фактом и посмотреть метрики по каждому сотруднику, циклировать их по дням, неделям, месяцам и годами или смотреть среднее значение за период.

Atlas ERP собирает материалы по всем основным направлениям: бизнес-процессы, интернет-маркетинг, контрагенты и финансы. Также в систему встроены модули комплексных и внешних показателей, последний из которых позволяет импортировать стороннюю и внутреннюю информацию.

По утверждению разработчиков, принципиальным отличием является то, что в других системах, аналогичных по стоимости и доступности малому бизнесу, подобных профессиональных инструментов анализа нет. Данные инструменты позволят организациям любого размера получать комплексные и подробные отчеты для принятия решений. Кроме того, Atlas ERP — это облачная система, и все данные хранятся на сервере. Руководитель сможет вернуться к ним в любой момент. При этом в компании понимают, что не все клиенты будут в полной мере использовать весь инструментарий, но убеждены, что они должны иметь такую возможность.

В ближайших планах компании — автоматизировать процесс принятия решений. Сейчас Atlas ERP анализирует и интерпретирует показатели, но принятие любых решений остается за человеком. В перспективе система сама будет совершать необходимые действия. Например, в случае просрочки платежа она сможет самостоятельно отправлять клиентам соответствующие письма и документы.