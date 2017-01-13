«Инверсия» внедрила систему «Факторинг» в «Банке Кремлевский»

Компания «Инверсия» объявила о внедрении системы «Факторинг» в «Банке Кремлевский». Как рассказали CNews в «Инверсии», в рамках внедрения системы «Факторинг» в банке были установлены и используются следующие модули: «Факторинг» (основной модуль по учету факторинговой деятельности), «Менеджер обмена» (модуль интеграции САФО с основной АБС банка).

Внедрение было реализовано специалистами «Инверсии» в короткие сроки. Часть работ выполнена удаленно, что позволило сократить как временные, так и финансовые издержки, отметили в компании.

Функциональные возможности системы «Факторинг» позволили банку организовать учет факторинговых операций и реализовать комплексную автоматизацию факторинговой деятельности.