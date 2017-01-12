Во Владимирской области внедрена интеграционная шина для здравоохранения

Компания «Нетрика» завершила первую очередь проекта по развитию регионального сегмента ЕГИСЗ Владимирской области. В ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» развёрнута региональная интеграционная шина для здравоохранения — программный комплекс, который обеспечит электронный документооборот между медицинскими организациями. Создана интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК) Владимирской области, в которой будут в электронном виде храниться медицинские документы, поступающие из информационных систем медицинских организаций, сообщили CNews в «Нетрике».

К 2018 г. электронные медицинские карты должны быть созданы для всех граждан, застрахованных в системе ОМС. Это требование приоритетного национального проекта «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий», который 8 ноября 2016 г. утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев. В 2018 г. не менее половины медицинских организаций первичного звена должны иметь возможность обмениваться медицинской информацией в электронном виде.

Для решения этой задачи во Владимирской области была внедрена региональная интеграционная шина на основе платформы «N3.Здравоохранение» от «Нетрики». Решение основано на международных стандартах обмена данными и уже используется в 10 регионах России. С помощью интеграционной шины информационные системы медицинских организаций смогут обмениваться данными об оказанной пациентам медицинской помощи на основе единых для всех разработчиков правил.

В рамках проекта создана интегрированная электронная медицинская карта (ИЭМК), в которую поступает информация из всех медицинских организаций. Врачи во всех медорганизациях области получат доступ к данным ИЭМК. С помощью специализированного портала врач сможет узнать, какие диагнозы были установлены пациенту, какие препараты назначены, какие исследования проводились. В дальнейшем на основе интеграционной шины планируется создать единый информационный ресурс для врачей и пациентов с возможностью авторизации через ЕСИА и доступом через портал госуслуг.

«Обмен данными между медицинскими информационными системами и устойчивая интеграция с федеральными сервисами — это те задачи, которые нам будет помогать решать интеграционная шина. Хочу отметить, что решение развёрнуто в МИАЦ Владимирской области, а не в “облаке”. Данные хранятся на наших серверах и будут доступны в любом случае, независимо от наличия контрактов с поставщиками информационных систем для медицинских организаций», — подчеркнула Мария Дегтерева, директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр».

«Важное преимущество системы — все данные всегда под рукой, доступны для оперативного и ретроспективного анализа. Если высшему руководству в понедельник с утра срочно понадобится новый отчет, заказчик может построить его самостоятельно. Это актуально для наших клиентов в других часовых поясах и особенно востребовано в регионах, которые имеют сильные компетенции в разработке и анализе данных, таких как Владимирская область», — рассказал Андрей Дюков, менеджер по работе с ключевыми клиентами компании «Нетрика».