«Тюменский фанерный завод» сократил время на обработку и согласование счетов с помощью Abbyy FlexiCapture

«Тюменский фанерный завод» выбрал решение на базе Abbyy FlexiCapture для автоматизации ввода счетов в ERP-систему («Галактика ERP»), их согласования и оплаты. Это позволило увеличить производительность сотрудников финансового отдела и отдела снабжения, а также исключить риски, связанные с человеческим фактором: ошибки при вводе данных и потерю документов. Согласование одного счета занимает теперь всего 2 минуты вместо 4 часов, сообщили CNews в Abbyy.

Ежедневно в финансовый отдел и отдел снабжения «Тюменского фанерного завода» от различных контрагентов поступает более 100 счетов на оплату. Ручной ввод данных в ERP-систему занимал существенное время сотрудников и увеличивал риск появления ошибок. Количество документов, требующих оперативного согласования, неуклонно росло, как и время, которое необходимо было тратить на поиски нужных бумаг. Поэтому «Тюменский фанерный завод» принял решение минимизировать участие операторов в процессе обработки документов, а также освободить высококвалифицированных инженеров из отдела снабжения от рутинного процесса за счет автоматизации ввода счетов в ERP-систему, их согласования и оплаты, рассказали в компании.

Для этих задач «Тюменский фанерный завод» выбрал решение на базе Abbyy FlexiCapture, систем «Галактика ERP» и Directum. Работы выполнялись консалтинговой компанией «Тюмбит-АСУ» (входит в группу компаний «Тюмбит»), которая специализируется на внедрении программного обеспечения для автоматизации электронного документооборота, продаж, производства, строительства, налогового и кадрового учета.

Одной из важных составляющих проекта стала интеграция Abbyy FlexiCapture с «Галактикой ERP». Благодаря этому появилась возможность автоматически заполнять документ в системе на основе распознанных скан-образов документов. Важной особенностью решения является сквозная интеграция процессов — от ввода документа до согласования и оплаты. Сотрудник участвует в процессе только на этапе принятия решения. В систему Directum вместе со счетом на оплату отправляется акт сверки и история цен ранее закупавшихся товаров. Таким образом, у согласующего есть вся необходимая информация для принятия решения об оплате счета или об отказе в согласовании.

По отзыву заказчика, после внедрения Abbyy FlexiCapture работа со счетами упростилась: увеличилась скорость обработки документов, сократилось количество ошибок в получаемых данных. «Тюменский фанерный завод» повысил производительность сотрудников финансового отдела и отдела снабжения за счет автоматизации рутинных операций. В планах завода — использовать возможности Abbyy FlexiCapture для обработки другой корреспонденции, например, товарных накладных от клиентов и грузовых таможенных деклараций.

«Раньше стопка счетов на согласовании каждый день была больше 20 сантиметров, были недовольства от поставщиков по несвоевременной оплате. Но теперь это в прошлом, реальность сегодняшнего дня — пустой рабочий стол, своевременная оплата поставщикам и специалисты завода, занимающиеся интеллектуальным трудом, а не рутиной», — подвела итоги проекта Гузалия Учар, финансовый директор «Тюменского фанерного завода».