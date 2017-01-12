«Росэлектроника» планирует в 2017 году выручить от производства меток подлинности 70 млн рублей

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») вместе с привлеченным инвестором в 2017 году приступит к производству маркировочных материалов для защиты товаров от подделки на основе бактериородопсина - фоточувствительного белка галобактерий, который является аналогом зрительного родопсина. Как рассказали CNews в компании, со стороны холдинга в реализации проекта участвует Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» (Москва).

Ряд российских компаний проявляет заинтересованность в пробных поставках продукции. Общий объем пробных поставок на сегодня оценивается в 5 млн шт., объем выручки - 50-70 млн руб. В пакет поставок включены также аппаратные средства, идентифицирующие маркировочные метки.

Бактериородопсин – содержащие пленки сохраняют фотохромные свойства более 17 лет хранения при дневном свете и температурах от -40°С до +40°С. Для гарантированной идентификации подлинности продукции могут быть использованы более 6 различных характеристик бактериородопсина.

Конфигурация метки определяется требованиями заказчика. Существующая технология позволяет наносить защитную метку на любое покрытие, в том числе, создавать сложные рисунки и встраивать в дизайн существующих изделий. Аппаратные средства определения подлинности также могут быть встроены в существующие системы контроля.

Функциональный материал меток прошел экспертизу в различных международных организациях, в том числе, Munichinnovative Biomaterials GmbH (Германия), Labor für chemische und Inneraum-Analyzen (Австрия), Institute of Plant Genetic Recourses (Центральный институт для Восточной Европы), Национальный центр по заразным и паразитным болезням (Болгария). Эксперты подтвердили высокие технические характеристики материала и отсутствие экологических проблем и ограничений при его использовании.

Защитные метки могут применяться для маркировки широкого круга изделий: акцизных марок, проездных билетов, ценных бумаг, а также любых комплектующих. Мировой рынок меток оценивается в несколько сотен миллионов евро.