Платежный модуль «Лантер» для устройств самообслуживания включен в Единый реестр отечественного ПО

Программный модуль LAN-4Tap, разработанный компанией «Лантер» (входит в группу «Ланит»), вошел в Единый реестр российских программных решений под номером 2521. Об этом CNews сообщили в «Ланите».

Модуль предназначен для установки на устройствах самообслуживания: киосках самообслуживания, паркоматах, терминалах по продаже билетов, валидаторах, транспортных системах и системах доступа с функцией поддержки банковских карт. Решение интегрируется с внешними приложениями и позволяет им поддерживать безналичные платежи с использованием любых типов банковских карт. Оно обеспечивает единый интерфейс для выполнения банковских операций, независимо от используемого хостового протокола и установленного на устройствах оборудования, рассказали в компании.

«Наш модуль отвечает требованиям стандарта безопасности данных платежных приложений PA-DSS и к настоящему моменту обеспечивает финансовые трансакции с банковских карт на более чем 6 тыс. различных устройств самообслуживания. Регистрация в Едином реестре расширит число наших клиентов, которые получат конкурентоспособное решение», — заявил Андрей Агафонов, коммерческий директор компании «Лантер».

Реестр отечественного программного обеспечения призван обеспечить более широкое использование российских программных продуктов. В соответствии с требованиями ФЗ-188 и постановлением Правительства № 1236 от 16 ноября 2015 г., организации при проведении госзакупок обязаны отдавать приоритет отечественному ПО перед иностранным софтом. Для регистрации в реестре требуется подтвердить российское происхождение программных решений и доказать, что они пригодны для государственных и муниципальных нужд. Сейчас реестр содержит уже свыше 2600 наименований.