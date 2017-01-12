Deloitte представила прогноз развития высоких технологий, телекома, развлечений и СМИ

Согласно прогнозам международной сети «Делойт» (Deloitte), более чем 300 млн смартфонов, проданных в 2017 г., будут оборудованы функциями машинного обучения. В шестнадцатом выпуске исследования «Прогноз развития отраслей высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ», подготовленном «Делойтом», показано, как мобильные устройства смогут выполнять задачи, связанные с машинным обучением даже в отсутствие связи, что коренным образом изменит взаимодействие человека и технологий во всех отраслях экономики, сегментах рынка и общества.

С течением времени распространение машинного обучения коснется не только смартфонов, эти функции будут применяться в десятках миллионов (и более) беспилотных летательных аппаратов, планшетах, легковых автомобилях, устройствах виртуальной или дополненной реальности, в медицинском оборудовании, в устройствах, подключенных к интернету вещей, а также в новых, пока неизвестных технологиях.

«Машинное обучение вызывает глубокий интерес, поскольку способно коренным образом изменить способы выполнения простых задач, таких как перевод контента, а также существенно повысить безопасность и улучшить систему здравоохранения общества», — сказал Пол Салломи, руководитель группы по работе с компаниями отрасли высоких технологий, телекоммуникаций, развлечений и СМИ международной сети «Делойт». — «Например, машинное обучение мобильных устройств позволяет существенно повысить оперативность реагирования и качество помощи при стихийных бедствиях, спасать жизни путем применения автономных автомобилей и даже оборачивать вспять нарастающие волны кибератак».

По оценке «Делойт», к 2022 г. только в США системы автономного торможения помогут снизить число смертельных исходов в результате автомобильных аварий на 6000 случаев (на 16% по сравнению с 2017 годом). В основе этого достижения будут лежать технологии автоматического аварийного торможения (AEB). По прогнозам «Делойта», широкое распространение, доступность и высокая эффективность технологий автоматического аварийного торможения может даже замедлить выпуск беспилотных автомобилей.

По оценке «Делойт», к концу 2018 г. расходы на ИТ как услугу, связанные с использованием дата-центров, программного обеспечения и услуг, увеличатся почти до $550 млрд против $361 млрд в 2016 г. Хотя к 2018 г. гибкие бизнес-модели, основанные на потреблении, еще не получат повсеместного распространения, ожидается, что на них придется свыше одной трети всех ИТ-расходов (35%), а их рынок превысит полтриллиона долларов США и продолжит стремительно расти. Данные сдвиги приведут к началу трансформации методов, применяемых в ИТ-отрасли для маркетинга, продажи и приобретения технологий различными компаниями во всем мире.

Кибератаки вступают в «эру терабита». В 2017 г. распределенные кибератаки по типу «отказ в обслуживании» (DDoS) участятся, станут еще более масштабными и их станет сложнее нейтрализовать. Ожидается, что средний масштаб атак в месяц превысит один терабит/сек, общее количество атак превысит 10 млн, а средняя мощность атаки составит 1,25–1,5 гигабита в секунду (Гбит/сек). Рост угрозы DDoS-атак связан с увеличением количества устройств, подключенных к Интернету вещей, доступности вирусных технологий в интернете, с помощью которых сравнительно неопытные хакеры могут использовать незащищенные устройства интернета вещей для осуществления таких атак и увеличения их мощности.

В начале 2017 г. число устройств с функцией биометрического считывания отпечатков пальцев впервые может превысить один миллиард при использовании отдельного активного сенсора в среднем до 30 раз за день (свыше 10 трлн раз в год на всех устройствах). При быстром росте доступности и распространении этой технологии задача состоит в том, чтобы определить, в каких еще приложениях могут быть использованы технологии для считывания отпечатков пальцев и прочих биометрических параметров, чтобы обеспечить оперативную и надежную идентификацию.

В 2017 г. продажи планшетов могут составить менее 165 млн единиц и снизиться примерно на 10% по сравнению со 182 млн планшетов, проданных в 2016 году, что указывает на то, что пик спроса на эти устройства, возможно, уже позади. Хотя показатели по странам различаются, к устройствам, которые в настоящее время применяются в различных видах деятельности, пользуются наибольшей популярностью у потребителей и существенно опережают планшеты по показателю спроса являются телевизоры, смартфоны и компьютеры.

Ожидается, что в 2017 г. поразительное возрождение виниловых дисков получит продолжение, а выручка от продаж всех видов винила составит около одного миллиарда долларов впервые в этом тысячелетии. В 2017 г. (седьмой год подряд) рост «виниловых» продаж и товаров, скорее всего, будет измеряться двухзначными цифрами и составит примерно 6% от прогнозируемой совокупной выручки в сегменте музыкальной продукции за 2017 г. (около $15 млрд). Однако винил вряд ли станет основным источником роста прибыли на музыкальном рынке, поскольку будущее последнего неизбежно связано с цифровыми технологиями.

В 2022 г. как минимум четверть от совокупного применения высокоточной цифровой навигации человеком и машинами будет приходиться частично или полностью на помещения, в отличие от менее чем 5% в 2017 г. Способность устанавливать местоположение людей и предметов внутри помещений окажет революционное влияние на нашу действительность и благоприятно отразится на отраслях с вертикально интегрированными компаниями, повлияв в равной степени на работу госорганов, бизнес и поведение потребителей.

Ожидается, что в 2017 г. будут сделаны важные шаги в направлении развертывания сетей мобильной связи пятого поколения (5G). Обновление сетей четвертого поколения (4G), а также ограниченное применение первых сетей 5G предоставят пользователям и операторам возможность ознакомиться с рядом наиболее важных преимуществ сетей связи пятого поколения, включая гораздо более высокую скорость, меньшую задержку сигнала и возможность поддержки низковольтных и низкоскоростных устройств интернета вещей и датчиков.

Несмотря на то что объем выручки от телевизионной рекламы в США в 2017 г. ожидается на уровне 2016 года, такой прогноз тем не менее является позитивным для отрасли, которую слишком часто объявляют умирающей — отсутствие изменений в данном случае означает рост. Расходы на рекламу останутся на прежнем уровне под влиянием нескольких факторов, среди которых весьма высокие показатели ежедневного просмотра ТВ передач и небольшое количество пропусков рекламных вставок, небольшой рост доли американцев старшего поколения, предпочитающих телевидение, а также сохранение невысокой привлекательности потокового телевидения по сравнению с обычным ТВ для некоторых категорий рекламодателей.