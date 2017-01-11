«Золото Камчатки» автоматизировало работу с документами на базе Directum

На золотодобывающем предприятии «Золото Камчатки» внедрена ECM-система Directum. По ожиданиям заказчика, применение системы позволит оптимизировать работу с договорами, приказами и регламентами по основной деятельности. В планах компании — автоматизация блока «Управление закупками» и процессов канцелярии, сообщили CNews в Directum.

«Золото Камчатки» (группа компаний «Ренова») владеет 9 лицензиями на разработку золоторудных месторождений на полуострове. Для постоянного расширения ресурсной базы и ее освоения в компании реализуется программа геологоразведочных работ. Оптимизация деятельности затронула многие сферы, в том числе и выстраивание процессов взаимодействия и документооборота.

Главные цели внедрения ECM-системы на предприятии — сделать безопасной работу с корпоративными документами и повысить контроль за их движением. Выбранные ориентиры позволили выделить следующие задачи: создание единого архива документов с возможностью гибкого разграничения доступа; формирование единого реестра договорных документов с возможностью группировки и сортировки по необходимым параметрам; возможность создания документов по шаблонам; быстрое согласование документов и возможность контроля сроков; сохранение истории работы с договорами, возможность учета и анализа изменений содержания с поддержкой версионности; удобная аналитика по договорной работе.

Directum была выбрана как ECM–платформа, которая имеет более 100 готовых решений. С их помощью можно автоматизировать сквозные процессы компании, например, управление закупками, обмен электронными документами внутри организации и с внешними контрагентами.

В августе 2016 г. началось исследование, проектирование системы и разработка прототипа. Они заняли у команды проекта чуть более месяца.

Следующим этапом стала модификация системы под потребности компании, и уже в ноябре началась опытно-промышленная эксплуатация, в ходе которой специалисты компании-вендора оперативно вносили в систему доработки по пожеланиям пользователей.

С декабря «Золото Камчатки» работает в Directum и с помощью системы заключает договоры от всех обществ группы компаний. На данный момент в системе работают около 100 пользователей.

В ходе проекта были внедрены модули «Канцелярия» и «Управление договорами», что позволило автоматизировать: работу с приказами по основной деятельности (оформление, согласование, подписание, регистрация, исполнение, ознакомление); работу с договорными документами (оформление, согласование, подписание, регистрация, контроль возврата).

«Золото Камчатки» намерено продолжать процесс автоматизации своей деятельности, используя для этого информационные продукты Directum.