Xerox разделилась на две компании

Компания Xerox объявила о завершении трансформации бизнеса и отделении компании Conduent. В результате этих преобразований были созданы две публичные компании, сообщили CNews в Xerox.

По условиям разделения бизнеса, в день распределения ценных бумаг, 31 декабря 2016 г., акционеры Xerox получили по одной обыкновенной акции Conduent за каждые пять обыкновенных акций Xerox, которыми владели по состоянию на конец операционного дня 15 декабря 2016 г. — даты закрытия реестра.

При отделении компания Conduent перевела Xerox $1,8 млрд. Эта сумма, наряду с наличными денежными средствами, будет использована для того, чтобы погасить долг Xerox, составляющий около $2 млрд.

«Это исторический день для Xerox. Успешное завершение стратегической трансформации бизнеса позволит нам лучше следовать рыночным трендам и повысить качество обслуживания клиентов, — убежден Джефф Джейкобсон, генеральный директор компании Xerox. — Я уверен, что выполненные нами преобразования станут для Xerox залогом успеха в долгосрочной перспективе и принесут нашим акционерам дополнительную прибыль».

Как отмечается, благодаря стратегической трансформации бизнеса Xerox сфокусировалась на укреплении позиций на мировом рынке цифровой печати в сегментах технологий и услуг. По словам представителей компании, финансовая модель и обновлённая бизнес-стратегия Xerox станут основой для производства потока свободных денежных средств и повышения маржинальности. Также эти преобразования откроют новые возможности точечных инвестиций компании в активно развивающиеся перспективные направления, такие как аутсорсинг документоёмких процессов и решения для среднего и малого бизнеса.

В свою очередь, вновь созданная компания Conduent сосредоточится на предоставлении услуг бизнесу и госсектору.