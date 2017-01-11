Вышла новая версия ОС для IP/MPLS-маршрутизаторов EcoRouter

Компания RDP.ru (Research & Development Partners), российский разработчик и поставщик собственных телекоммуникационных решений, объявила о выпуске EcoRouterOS 3.2.1 — обновленной версии единой операционной системы для IP/MPLS-маршрутизаторов серии ER (EcoRouter). Команда разработчиков продемонстрировала новые возможности интеллектуального продукта и поделилась планами на следующий релиз.

Как рассказали CNews в RDP.ru, в новой версии EcoRouterOS реализована технология L3 VPN, которая позволяет организовывать изолированные виртуальные частные сети с индивидуальными таблицами маршрутизации (VRF) на базе MPLS-сети оператора. Расширены возможности мониторинга и управления устройством EcoRouter, которые повышают общую безопасность сетевой инфраструктуры.

В следующей версии EcoRouterOS будет реализована маршрутизация на основе определенных политик (PBR), использование списков доступа (ACL) для обеспечения качества обслуживания трафика (H-QoS) и функционал преобразования IPv4 адресов (NAT).

«Наша компания одной из первых в России начала разработку программно-определяемых сетевых функций на базе стандартных x86-платформ. Сегодня этот подход, фактически, является мировым стандартом для всех новых разработок в сегменте интеллектуального оборудования для ШПД. На основе этой парадигмы мы создаем универсальный решения для широкого круга компаний: операторов связи, промышленных предприятий, банков, госкорпораций, министерств и ведомств, — рассказал Сергей Никулин, генеральный директор «РДП.ру». — Созданный нами IP/MPLS-маршрутизатор с российским исходным кодом может использоваться, практически, в любой организации, имеющей крупную сеть передачи данных».