Virtuozzo обеспечит защиту контейнерных приложений за счет поддержки шифрования

Virtuozzo представил линию новых сервисов с добавленной стоимостью, которые провайдеры услуг смогут предоставлять своим клиентам, предлагая работать с контейнерами Virtuozzo с шифрованием всего диска. Как рассказали CNews в компании, технология шифрования диска контейнера позволяет пользователям защищать важные данные компании, а также обеспечить удовлетворение требований к безопасности производственных сред, сохраняя основные преимущества контейнеров – сниженную совокупную стоимость владения (TCO) и гибкость инфраструктуры.

Слабые возможности защиты данных в контейнерах часто оказывается основной причиной, почему ИТ-директоры и ИТ-специалисты компаний любого размера еще не используют контейнеры для разнообразных промышленных приложений и рабочих нагрузок. Чтобы решить эту проблему Virtuozzo предлагает криптографическую защиту данных контейнеров "в хранилище" (at rest), гарантируя, что на дисках будет храниться только зашифрованная информация. При загрузке данных в память для работы, они автоматически расшифровываются (и снова зашифровываются при записи обратно в хранилище). Чтобы предоставить пользователям полный контроль над безопасностью данных, доступ к зашифрованным контейнерам Virtuozzo может быть получен только при использовании ключей шифрования за счет интеграции со службами управления ключами (KMS), такими как Safenet или альтернативных решений, включая решения с открытым исходным кодом.

Контейнеры, с криптографической защитой диска от Virtuozzo полезны для решения широкого спектра задач и позволяют провайдерам предоставлять услуги с дополнительным уровнем защиты данных клиентов, такие как соответствие требованиям регуляторов (предоставлять сервисы, соответствующие требованиям регуляторов по защите и шифрованию данных), улучшенная защита резервных копий (использование технологии шифрования всего диска для резервных копий позволяет создавать резервные копии и восстанавливать контейнеры обычными средствами резервного копирования, но дает запускать их или получать доступ к данным его без ключа шифрования), защита от несанкционированного доступа (добавляет еще один уровень защиты на случай попытки неавторизованного доступа к данным компании, использующей контейнеры, в случае сбоя программного обеспечения или хакерской атаки) и безопасное удаление виртуальных дисков и данных с физических носителей (удаление ключа шифрования представляет собой быстрый и безопасный способ удаления виртуального диска и утилизации оборудования, в том числе в случае его вывода из эксплуатации или утери. Это дает гарантию, что никто не сможет получить доступ к данным в контейнерах, даже если физический носитель попадет к злоумышленникам).

«Компания Virtuozzo стремится предлагать пользователям безопасные решения, которые готовы для запуска промышленных рабочих нагрузок и приложений, - сказал Джордж Каридис, генеральный директор Virtuozzo. - Использование зашифрованных контейнеров позволит провайдерам услуг предлагать заказчикам передовые решения в сфере виртуализации, обеспечивая дополнительную защиту данных и безопасность, которые необходимы клиентам уже сегодня».

Шифрование для контейнеров Virtuozzo легко активируется и доступно в базовой версии Virtuozzo 7. Единственный дополнительный шаг, который нужно сделать для начала работы - задать ключ шифрования при создании контейнера Virtuozzo или добавить его позже при работе с устройством.