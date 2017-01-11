В «Мемориальном музее космонавтики» оцифровали учетные книги

Корпорация «Элар» оцифровала учетные документы «Мемориального музея космонавтики». Более тридцати книг поступлений (КП), которые велись в музее в 1970-1980 гг. годах прошлого столетия, а также более современные были отсканированы и проиндексированы для наполнения музейных информационно-поисковых систем, сообщили CNews в «Элар».

«Книги поступлений основного фонда и книги научно-вспомогательного фонда перед сканированием не расшиваются и в электронный вид переводятся только на сканерах планетарного типа, — рассказала Юлия Царёва, руководитель проекта оцифровки. — В “Мемориальном музее космонавтики” использовалось оборудование “Элар ПланСкан С”. Благодаря технологии бесконтактного сканирования, отсутствию инфракрасного и ультрафиолетового излучений, а также за счет организации технологического процесса обеспечивается безопасность оригиналов при получении с них электронных копий».

После сканирования цифровые копии учетных документов были проиндексированы по одному полю — «Номер КП», что позволит связать запись базы данных и соответствующий электронный образ в учетной системе музея КАМИС. Также операторами ретроконверсии была сформирована база данных Access со ссылками на графические образы.

«С помощью сканирования книг поступлений в музее создается их страховой фонд в цифровом виде, — отметил заместитель руководителя направления по работе с музеями корпорации «Элар» Евгений Мокеев. — Наполнение информационных систем музея данными и образами учетных документов направлено на оптимизацию учетно-хранительной деятельности, повышение контроля над сохранностью фондов».