Mitsubishi Electric представила мощный 639-нм лазерный диод для проекторов

Mitsubishi Electric объявила о выпуске нового высокомощного лазерного диода непрерывной генерации для проекторов. Как рассказали CNews в компании, модель ML562G85 обладает рекордной оптической выходной мощностью 2,1 Вт и ярким красным светом с длиной волны 639 нм.

Корпорация ожидает высокий спрос на новую модель, обладающую низким энергопотреблением и подходящую для проекторов в больших помещениях, где требуется повышенная яркость. Лазерный диод ML562G85 будет доступен с 1 февраля 2017 г.

Создание лазерных диодов красного света с высокой оптической выходной мощностью и длиной волны не более 640 нм является достаточно сложной задачей. Модель ML562G85 производства Mitsubishi Electric способна работать в режиме непрерывной генерации и готова к эксплуатации даже в условиях высоких температур. Создание нового лазерного диода стало возможным благодаря уникальной технологии, которая включает в себя в том числе и оптимизацию структуры диодного устройства.

Оптическая выходная мощность ML562G85 составляет 2,1 Вт в режиме непрерывной генерации. Доработанная структура эпитаксиального выращивания и размеры лазерного излучателя обеспечили рекордную оптическую выходную мощность, в 4,2 раза выше значений для последней модели лазерного диода.

Лазерный свет с высокой световой отдачей и длиной волны 639 нм в сочетании с оптической выходной мощностью 2,1 Вт обеспечивает световой поток в 250 лм. Высокая степень преобразования электрической энергии в оптическую (41 %), а также низкая температура корпуса (25 °С) помогают снизить расход электроэнергии проектором. Поддерживается широкий диапазон рабочих температур лазерного диода, от 0 до 45 °С, за счет усовершенствованной схемы отвода тепла. Крупный корпус транзисторного типа (TO-CAN) диаметром 9,0 мм улучшает отвод тепла.

Переход от ртутных ламп к твердотельным источникам света позволяет получить более эффективное преобразование электрической энергии в оптическую, широкую палитру воспроизводимых цветов и надежность продукции. Лазерные диоды особенно эффективны по сравнению с другими твердотельными источниками и могут способствовать снижению расхода электроэнергии проекторами.

Для проекторов существует два типа источников света на основе лазерных диодов — источники с непрерывной генерацией и импульсные. В ноябре 2010 г. корпорация Mitsubishi Electric выпустила на рынок высокомощный диодный лазер красного цвета (модель ML501P73). Устройство обеспечивает оптическую выходную мощность 1,0 Вт в импульсном режиме и 0,5 Вт в режиме непрерывной генерации при длине световой волны 638 нм. В лазерных диодах используется оригинальная технология эпитаксиального выращивания в сочетании с оконно-зеркальными структурами. Модель ML562G84, выпущенная на рынок в сентябре 2015 г., обеспечивает мощность 2,5 Вт в импульсном режиме при длине световой волны 638 нм.

Новый лазерный светодиод соответствует требованиям директивы ЕС по ограничению использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании (RoHS) 2011/65/EU.