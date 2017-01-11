RRC добавила сервис Microsoft Azure CSP к платформе Bento Cloud

RRC объявила о начале продаж сервиса Microsoft Azure по модели ежемесячной подписки, доступной в рамках автоматизированной платформы Bento Cloud, позволяющей партнерам подключать, управлять и обеспечивать своих заказчиков облачными сервисами.

На текущий момент Microsoft Azure является одной из самых быстро растущих и популярных облачных платформ, которая сочетает в себе как решения вычислительной инфраструктуры IaaS (серверы, хранилища данных, сети, операционные системы), так и набор инструментов и сервисов, облегчающих разработку и развертывание облачных приложений (PaaS). Всё это даёт разработчикам возможность создавать, разворачивать и управлять масштабными приложениями для удовлетворения потребностей конкретных организаций. Сервисы Microsoft Azure позволяют заказчикам избежать сложностей и дополнительных затрат, связанных с заменой существующего оборудования, управлением базовой инфраструктурой и, соответственно, обеспечивают более эффективное управление ИТ-бюджетами: заказчики платят только за те ресурсы, которые им необходимы.

Благодаря данному обновлению платформа Bento Cloud от RRC теперь может предложить своим партнерам сервисы Microsoft Azure на гибкой основе потребления и оплаты только за потребленные мощности (модель pay-as-you-go) по программе Microsoft CSP (Cloud Solution Provider). Программа Microsoft Cloud Solution Provider (CSP) позволяет партнерам Microsoft расширить возможности при взаимодействии со своими заказчиками, дает партнерам возможность управления и контроля над всем циклом продаж облачных сервисов Microsoft, а также обеспечивает более высокую доходность и высокую степень удовлетворенности заказчиков.

Многофункциональная платформа Bento Cloud от RRC полностью автоматизирует процессы: предоставления услуг Microsoft Azure, управления отношениями партнеров и заказчиков, формирования документооборота от имени партнера по методу единого окна. Всё это позволяет новым и текущим партнерам Bento Cloud расширить свое коммерческое предложение и предложить заказчикам сервисы Microsoft Azure, устранив при этом эксплуатационные сложности. Кроме этого, в рамках платформы Bento Cloud партнеры могут создавать комплексные решения для своих заказчиков, объединяя не только собственные сервисы с сервисами Microsoft Azure, но и с другими облачными сервисами Microsoft, входящими в пакет офисных приложений Office365. Данная возможность позволяет партнерам увеличить стоимость своего предложения и организовать перекрестные продажи облачных сервисов.

«Добавляя сервисы Microsoft Azure к продуктовому портфелю платформы Bento Cloud, мы рады предоставить дополнительную возможность нашим партнерам расширить предложение своим заказчикам и стать более успешными на рынке облачных услуг», - сказал руководитель проекта Bento Cloud, Александр Колмыков. «Благодаря автоматизации, предоставлению ресурсов и необходимых инструментов, партнеры смогут быстро вывести на рынок свое предложение и построить успешную практику по Microsoft Azure. Мы со своей стороны готовы помочь нашим партнерам идти в ногу со временем и поддержим их в любых начинаниях».