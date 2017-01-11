HP продемонстрировала интерьер лаунж-бара, созданный по технологии латексной печати

Компания HP Inc. на международной выставке домашнего и контрактного текстиля Heimtextil представила свой первый дизайн лаунж-бара, полностью выполненный с помощью технологии латексной печати (HP Latex). Проект был реализован в рамках сотрудничества двух компаний, занимающихся декором стен: Flavor Paper из Нью-Йорка и Robin Sprong Wallpapers из Кейптауна, сообщили CNews в HP.

По словам представителей компании, принтеры HP Latex предлагают малым и средним поставщикам услуг печати новые возможности для развития бизнеса — от проектирования до производства.

«Преимущество латексной печати HP — в ее универсальности: она может использоваться даже там, где не подходит сольвентная печать, а это широчайший спектр применения. Теперь заказчики могут работать не только с винилом и баннерами, но и с пленкой, бумагой, текстилем, холстом, обоями и многими другими материалами. Более того, латексная печать подходит для интерьеров и закрытых пространств, поскольку это экологичная технология без выбросов вредных веществ в окружающую среду», — подчеркнул Майкл Сметана (Michael Smetana), руководитель отдела маркетинга подразделения Graphics Solutions Business, HP Europe.

HP представит на выставке новейший портфель решений, включая принтеры HP Latex 365, а также недавно выпущенный принтер HP Latex 1500, который оптимально подходит для многотиражного, специализированного производства. Компания также продемонстрирует универсальность технологии латексной печати на всех видах гибких материалов, включая обои, холст, напольные покрытия, текстиль и искусственную кожу.

«Принтеры HP Latex обеспечивают превосходную цветопередачу, а непосредственный доступ к настройкам принтеров позволяет нам использовать плашечные цвета и немедленно устранить ошибки, повышая эффективность и качество. При этом разные модели принтеров обеспечивают одинаковую цветопередачу и качество текстур. Это оптимальный инструмент для творческой работы такого рода», — отметил Робин Спронг (Robin Sprong), Robin Sprong Wallpapers, рассказывая об особенностях технологии HP Latex.