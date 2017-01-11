«Эксперт РТИ» увеличила объемы продаж с помощью «1С:Комплексная автоматизация 8»

«1С:Франчайзи Центр» объявила о завершении внедрения системы «1С:Комплексная автоматизация 8» в компании «Эксперт РТИ», занимающейся оптовой продажей резинотехнических и асбестотехнических изделий. Как рассказали CNews в компании, новая система помогла наладить своевременные закупки товара у поставщиков. Ускорилась обработка входящих заказов, усилен контроль за их выполнением. Организован детальный контроль за затратами, общие расходы компании снизились на 5%, рентабельность заказов повысилась. Оптимизирована политика взаимоотношений с клиентами, разработаны и внедрены новые эффективные маркетинговые акции. В итоге выполнение заказов ускорилось на 15%, а объем продаж вырос на 20%.

Компания «Эксперт РТИ» уже 20 лет занимается снабжением автотранспортных и промышленных предприятий по всей России, станций технического обслуживания, розничных сетей и магазинов резинотехническими изделиями, автозапчастями и асбестотехническими изделиями – от подшипников до конвейерной ленты. Сегодня покупателям предлагается выбор из более чем 8500 наименований профильной продукции.

Ежемесячно компания исполняет около 45-50 различных заказов на поставку как штучных товаров, так и партий заранее заготовленных сборных комплектов, в которые входит одновременно несколько видов изделий. Товар для выполнения этих заказов компания закупает напрямую у заводов-изготовителей.

Ранее на предприятии не было целостной системы взаимодействия между отделами. Было сложно отслеживать этапы выполнения заказов, контролировать расходы компании и взаиморасчеты с покупателями и поставщиками. При получении заказов на отгрузку сборных комплектов, менеджерам приходилось вручную рассчитывать оптимальное количество необходимого товара для заказа у поставщиков. Это задерживало выполнение заявок клиентов.

Для повышения эффективности деятельности компании стала необходима информационная система, которая помогла бы ускорить обработку входящих заявок, организовать оперативное планирование закупок, усилить контроль за поступлением товара от поставщиков и выполнением заказов клиентов.

Кроме того, руководство «Эксперт РТИ» поставило задачу увеличения объема продаж как действующим, так новым клиентам. Для этого необходимо было оптимизировать ассортимент продукции, повысить конкурентоспособность цен, выработать новую эффективную политику взаимодействия с покупателями, ускорить выполнение заказов.

Для решения этих задач была выбрана система «1С:Комплексная автоматизация 8». Партнером по внедрению стала «1С:Франчайзи Центр».

В результате обеспечено постоянное наличие на складе товара, необходимого для оперативного удовлетворения потребностей клиентов. Система автоматически рассчитывает оптимальный объем запасов – на основании данных о текущих остатках, среднедневном потреблении товара, выбранном поставщике и данных о нем, сроков и графиков поставки товаров. При снижении количества запасов на складе до заданного минимума, система уведомляет менеджера о необходимости сделать заказ поставщику. Кроме того, реализовано автоматическое списание материалов на складе в соответствии со спецификациями для сборных заказов – менеджерам теперь не нужно тратить время на расчет необходимого количества товара и его резервирование на складе. В результате исключены простои из-за нехватки товара на складе. Выполнение заявок клиентов ускорилось на 15%.

Организован детальный учет расходов, влияющих на прибыльность сделок, а именно – прямых и косвенных затрат, начиная от стоимости упаковки, заканчивая затратами на доставку товара и выплаты сотрудникам. Наглядное отражение расходов в системе помогло выявить резервы для их снижения, в итоге удалось снизить затраты предприятия на 5%. Это дало возможность более гибко управлять ценовой политикой и предлагать клиентам конкурентоспособные цены на продукцию. Кроме того, точная информация о маржинальности и рентабельности продаж помогла оптимизировать ассортиментный портфель – компания сняла с продажи отдельные виды продукции и заменила их более рентабельными. В результате прибыль компании увеличилась на 17% по сравнению с предыдущим кварталом.

Автоматизировано проведение маркетинговых исследований, в т. ч. ABC, XYZ и BCG анализа. На основании данных проведенных исследований все клиенты были разделены на группы по совокупности параметров частотности покупок и их объема. К каждой группе были выработаны и применены индивидуальные правила продаж и обслуживания: закреплены специальные менеджеры, разработаны автоматические системы скидок, специальные условия доставки и оплаты. Это позволило более адресно работать с каждым покупателем. В итоге лояльность клиентов повысилась, объем продаж вырос на 20%.

Налажен контроль за расходованием денежных средств. Проведение заявок на расходование денежных средств теперь разрешено только в случае, если сумма заявки не превысила остаток по лимитам, если превышение произошло, то проведение заявки на расходование денежных средств автоматически блокируется системой. Это позволяет соблюдать лимиты бюджетов и моделировать перспективные финансовые состояния предприятия с учетом имеющихся ресурсов.

На монитор руководителя оперативно выводится информация о результатах текущей деятельности предприятия – денежной ликвидности, срочной ликвидности, задолженности перед поставщиками и клиентами и т.п. По каждому показателю можно сформировать детальный отчет, который включает информацию об установленных целях, фактических значениях, ответственных, параметрах анализа и т.п. Это помогает руководителю оперативно контролировать работы компании и принимать экономически обоснованные решения.

Директор компании «ЭкспертРТИ»» Матюхин Антон отметил: «Ключевым результатом внедрения системы "1С:Комплексная автоматизация 8" стал для нас совокупный прирост объема продаж по отношению к предыдущему кварталу на 20%. Все промежуточные целевые показатели работы также были успешно достигнуты. Автоматизация на базе 1С помогла нашей компании, а, значит, и каждому отдельному сотруднику, зарабатывать больше, повышая качество нашего сервиса. Это очень приятно».