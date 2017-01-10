В «Росэлектронике» автоматизировали контроль качества оптронов

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о разработке автоматизированного комплекса контроля качества оптронов и других полупроводниковых приборов, позволяющего проверять 120 изделий одновременно. Как рассказали CNews в компании, комплекс позволяет повысить производительность операции в 3,5 раза.

Основой комплекса, разработанного в «Оптрон» (Москва), является многоканальный цифровой прибор, обеспечивающий измерение сразу пяти статических параметров вольт-амперных характеристик исследуемых изделий: входного напряжения, выходного остаточного напряжения при пониженном и повышенном значениях входного тока, тока утечки на выходе, а также тока утечки на выходе в режиме повышенного напряжения. Результаты измерений по каждому параметру оцифровываются и выводятся на специальные мониторы, общая оценка качества конкретного изделия выдается световой индикацией: «зеленый» - годен, «красный» - брак. Время измерений составляет 5 минут.

Разработчики предусмотрели возможность перенастройки прибора на измерение других параметров и характеристик. Это позволило расширить сферу применения комплекса, изначально разрабатываемого для проверки оптронов, на работу с полупроводниковыми приборами разных типов.

Прежде отбраковка оптронов осуществлялась с помощью прибора «Л2-56», - оператору приходилось вычислять параметры контролируемых характеристик изделий по показаниям масштабной сетки электронно-лучевой трубки. При этом измерения проводились поочередно по каждому параметру.

В настоящее время на прибор «ИПО-1» (измеритель параметров оптронов) оформлена заявка на выдачу патента РФ на полезную модель оборудования, позволяющего автоматизировать контроль качества оптронов.

Оптрон, или оптопара – электронный прибор, состоящий из излучателя света (светодиод) и фотоприемника (фототранзистор, фотодиод и проч.), связанных оптическим каналом и объединенных в едином корпусе. Разные типы оптронов используются, например, в качестве элементов гальванической развязки в высоковольтной электротехнической и радиоэлектронной аппаратуре, или фотоэлектрических преобразователей (датчиков) линейных и угловых перемещений в радиоэлектронике.