SLAED CMS переходит к Open Source модели на базе лицензии GNU GPL3

SLAED объявила об отказе от проприетарной модели распространения SLAED CMS в пользу Open Source. Как рассказали CNews в компании, новая версия SLAED CMS переходит в общественную собственность и будет абсолютно бесплатно распространяться на базе лицензии GNU GPLv3.

«Столь кардинальный шаг в нашей лицензионной политике – это шаг вперёд, который позволит существенно расширить границы распространения SLAED CMS, количество новых модулей и изменений, профессионально вносимых в систему. Мне, как автору проекта, важно, чтобы система была максимально доступной и как можно больше современных сайтов делалось на базе SLAED CMS, поэтому я готов сделать этот большой шаг в сторону Open Source!» - прокомментировал изменения в лицензионной политике автор и идеолог проекта Эдуард Лаас (Eduard Laas).

Лицензия GNU GPLv3 предоставляет пользователю права копировать, модифицировать и распространять (в том числе на коммерческой основе) SLAED CMS, с гарантированием, что и пользователи всех производных программ получат вышеперечисленные права.

Переход к Open Source – это не только отмена платы, присвоение лицензии и полное открытие исходных кодов, - это, формирование сообщества, которое будет вносить изменения в систему, а также регулировать процесс принятия вносимых правок. В настоящий момент компания SLAED прорабатывает организационные и правовые шаги на пути к полноценному переходу к модели Open Source.

В ближайшее время планируется сформировать Сommunity (сообщество) и определить основные принципы его работы, выбрать среду для технического и организационного взаимодействия членов сообщества, внести изменения в информационное содержимое сайта slaed.net, который продолжит быть официальным сайтом SLAED CMS.

Компания SLAED уже сейчас приглашает пользователей и разработчиков высказать свои предложения и соображения по поводу формирования сообщества SLAED CMS.

SLAED CMS и раньше имела бесплатную полностью открытую ветку – Open SLAED, которая не была в полной мере Open Source продуктом, но многие ключевые моменты совпадали. Модель Open Source позволит привлечь к развитию проекта широкую команду разработчиков (Community), которая будет включать в себя как специалистов-энтузиастов, так и веб-студии, которые будут готовы делать свои проекты на базе SLAED CMS и делиться наработками с сообществом.

Лицензия и политика компании не запрещают оказывать коммерческие услуги, используя SLAED CMS, в том числе разрабатывать платно (на заказ) новые модули и визуальные представления для системы или заниматься платным сопровождением сайтов, разработанных на базе SLAED CMS.

В самое ближайшее время тема перевода SLAED CMS на модель Open Source будет продолжена с учётом предложений и мнений.