ПО RAIDIX для СХД портировано на российскую аппаратную платформу «Эльбрус»

МЦСТ и «Рэйдикс» объявили о создании образцов систем хранения данных (СХД) российского производства на базе отечественного ПО RAIDIX, внесенного в реестр Минкомсвязи, и отечественного серверного оборудования на платформе «Эльбрус». Как рассказали CNews в компании, СХД, использующие новейшие достижения российской микроэлектроники и технологию программно-определяемого хранения от «Рэйдикс», найдут своего потребителя в госкорпорациях, силовых структурах, а также при решении тех задач, где важно обеспечить надежное и безопасное хранение данных. Высокая надежность и отказоустойчивость российской СХД, необходимая для хранения больших объемов данных, обеспечивается техническими характеристиками платформы «Эльбрус» и функциональными особенностями ПО RAIDIX.

Вместе с аппаратными ноу-хау, присущими платформе «Эльбрус», отечественное высокопроизводительное ПО RAIDIX для управления СХД становится одним из ключевых компонентов в комплексном решении по хранению данных.

В рамках системы хранения данных программная технология RAIDIX позволяет управлять отдельными RAID-массивами и кластерами хранения, обеспечивает высокую доступность данных при последовательной и случайной нагрузках, поддерживает протоколы SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP).

RAIDIX предоставляет оптимальную скорость расчетов благодаря реализации патентованных уровней RAID 7.3 и RAID N+M. Кроме того, программная технология включает в себя функцию упреждающей реконструкции данных без физического обращения к дискам, механизм поиска и устранения скрытых ошибок, интеллектуальный модуль QoSmic для распознавания и приоритезации приложений и другие уникальные возможности.

Программно-аппаратное решение для хранения данных доступно для предварительного заказа через партнеров компаний «Рэйдикс» и МЦСТ.

Ведущим партнером МЦСТ по поставке вычислительных систем является ИНЭУМ им. И.С.Брука. Портирование велось при участии и поддержке партнера МЦСТ компании «Промобит».