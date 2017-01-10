MediaTek представил чипсет MT2533D для для умных гарнитур и наушников

MediaTek анонсировал высокоинтегрированный чипсет MT2533D для умных устройств, различных типов наушников и гарнитур и устройств с функцией «hands-free». Как рассказали CNews в компании, чип MT2533D создан для беспроводных наушников и автомобильных устройств громкой связи, которые предоставят пользователям качественный звук, как входящий, так и исходящий. Чипсет MT2533D подойдет в качестве основы для автономных наушников для спортсменов или путешественников, так как поддерживает самостоятельное воспроизведение MP3 без обязательного присутствия смартфона поблизости. Такие устройства смогут предложить пользователям более 1000 треков, используя до 4 ГБ внешней памяти.

«MT2533D, сочетая в себе низкое энергопотребление и широкие возможности, является идеальной основой для создания на его базе умных наушников и гарнитур, беспроводных устройств и решений «hands-free», – сказал Джей Си Су (JC Hsu), вице-президент по стратегии и автомобильным технологиям компании MediaTek. – Комбинация передовых аудиотехнологий и низкого энергопотребления открывает новые возможности для инновационных решений на рынке смарт-гарнитур».

MT2533D включает в себя маломощный аналоговый интерфейс (Analog Front End, AFE) и цифровой процессор обработки сигналов (Digital Signal Processor, DSP), а также энергоэффективный процессор ARM Cortex-M4, 4 МБ памяти (PSRAM и внутренней) и двойной радиомодуль Bluetooth (2.1 и 4.2 Low Energy).

Для поддержки приложений, требующих особого внимания к качеству звука, цифровой процессор обработки сигналов оснащен 128 КБ IRAM, 250 КБ DRAM и 96 КБ SRAM, что обеспечивает выполнение различных алгоритмов улучшения речи. Также процессор поддерживает технологию двойного подавления шума при использовании микрофона (Dual Microphone Noise Reduction, DMNR) и стороннее программное обеспечение для звуковых сигналов. Также поддерживаются расширенный профиль распространения аудио A2DP, профиль HFP, Advanced Wireless Stereo и воспроизведение MP3.

Чипсет может служить в качестве микроконтроллера для других приложений, таких как, например, биосенсор. Вдобавок к дополнительной связи (например, Wi-Fi), чипсет предоставляет интерфейсы для экрана и камеры, используя стандарт SDIO.

MT2533D – это один из чипсетов серии, которую поддерживает макетная плата MediaTek LinkIt для операционной системы реального времени (ОСРВ). Плата основана на FreeRTOS, с дополнительными бесплатными модулями (код в открытом доступе), поддерживает чипсеты, основанные на архитектуре ARM Cortex-M4, обеспечивая плавную работу и низкое потребление энергии и возможность разработки и отладки с использованием ARM Keil μVision, IAR Embedded Workbench и GCC.

Чипсет будет доступен для разработчиков в первом квартале 2017 г.