Группа ВТБ отбирает стартапы «Сколково» для сотрудничества

Группа ВТБ приняла участие во втором этапе отбора стартапов инновационных разработок в сфере FinTech фонда «Сколково». Заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова, а также представители розничного, корпоративного, инвестиционного, транзакционного бизнеса банков ВТБ, ВТБ24, «ВТБ Капитал» и «Почта Банка» провели встречу с 10 FinTech-компаниями, сообщили CNews в «Сколково».

Инновационные разработки для развития услуг, предлагаемых группой ВТБ, представили компании Intervale, PayQR, Group-IB, RuSIEM, Security Vision, TopView, «Крибрум», «Наносемантика», LiveTex, «Документовед».

Особый интерес группы ВТБ вызвали «Наносемантика» и LiveTex, которые занимаются разработкой виртуальных консультантов и чат-ботов для банков. Также интересные решения для группы представили стартапы, которые проводят разработки по применению искусственного интеллекта и создают новейшее программное обеспечение по защите от кибезугроз.

«Инновационные решения в области финансовых технологий, представленные резидентами фонда “Сколково”, несомненно, вызывают большой интерес у группы, — рассказала Ольга Дергунова. — Для ВТБ использование современных банковских технологий является одним из приоритетов, поэтому мы с большим интересом принимаем участие в данном проекте и готовы развивать взаимовыгодное сотрудничество с перспективными стартапами фонда».

Игорь Богачев, вице-президент, исполнительный директор ИТ-кластера фонда «Сколково», со своей стороны отметил: «Мировая банковская отрасль сегодня стоит на пороге серьезных изменений, подталкиваемая развитием информационных технологий, так называемой цифровизацией экономики. ИТ-кластеру “Сколково” удалось собрать лучшие компании, предлагающие революционные технологии, меняющие финансовый мир. Мы рады, что группа ВТБ видит в нас партнера, и гордимся тем, что ВТБ выбирает российские технологии для создания новых сервисов для клиентов».

По результатам первого этапа, проведенного в конце лета, в банках группы ВТБ были организованы 4 пилотных проекта с компаниями-резидентами «Сколково»: VisionLabs, Cashoff, Double Data, ЦРТ. Пилотирование некоторых технологий уже завершено, осуществляется подведение итогов с оценкой возможности дальнейшего использования технологий в рамках группы. Другие пилоты также находятся в активной стадии, указали в «Сколково».