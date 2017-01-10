Gemalto подключит первый в Китае «интернет-автомобиль» компании Banma

Gemalto объявила о сотрудничестве с Banma Technologies Co., Ltd для производства первого в Китае «интернет-автомобиля» – Roewe RX5. Как рассказали CNews в компании, Banma является новым совместным предприятием с участием капитала компаний Alibaba Group и SAIC Motor Corporation Limited (SAIC Motor).

Благодаря использованию модуля идентификации автомобиля MIM и безопасных сотовых соединений M2M для промышленных применений от компании Gemalto, автомобиль RX5 обладает улучшенной телематикой – интегрированными средствами обработки и передачи данных, такими как виртуальный ключ зажигания Bluetooth, определение местоположения транспортного средства, голосовые команды с поддержкой дистанционного управления автомобилем, а также контроль состояния дороги в режиме реального времени и т.п. MIM соответствует стандартам GSMA и поддерживает удаленную инициализацию профиля любого оператора.

«Автомобиль Roewe RX5, укомплектованный операционной системой YunOS компании Alibaba, является первым «подключенным автомобилем», поставленным на массовое производство. Этот прорыв состоялся в результате многолетних исследований и технологических инноваций, – сказал Алекс Ши (Alex Shi), генеральный директор компании Banma. – Это продукт, который требует максимально безопасной и надежной сквозной связи».

«Такие «подключенные автомобили» знаменуют начало цифрового преобразования всей автомобильной промышленности, что открывает путь для автономных транспортных средств в самом ближайшем будущем, – сказала Сюзанна Тонг-Ли (Suzanne Tong-Li), президент подразделения Gemalto в материковом Китае и Корее. – Наши профессиональные навыки и мировой опыт в сочетании с проверенными на практике и безопасными беспроводными решениями создают благоприятные возможности для оказания помощи производителям автомобилей в создании более «интеллектуальных» транспортных средств с улучшенными параметрами для подключения к сети».