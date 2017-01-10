Citrix представила новые разработки в области облачных технологий и защищенной мобильности

Citrix в рамках мероприятия Citrix Summit 2017 представила ряд решений, инструментов и сервисов поддержки для эффективного внедрения облачных сред. Как рассказали CNews в компании, Citrix представила новые пакеты, позволяющие имеющимся заказчикам отказаться от локальных лицензий и перейти на решение Citrix Cloud с новыми сервисами для развертывания рабочих мест под управлением ОС Windows 10 на облачной платформе Microsoft Azure, а также инструменты Smart Tools, упрощающие организацию новых рабочих сред. Citrix объявила о новой партнерской инициативе Citrix Ready и о новых продуктах и сервисах для управления мобильностью и сетями, которые предлагаются в рамках решения Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) и обеспечивают надежную защиту компаний, использующих продукты Citrix и Microsoft.

«С помощью этих продуктов и сервисов Citrix и Microsoft помогают компаниям, которые приняли решение перейти на облачные среды, сохранить имеющиеся инфраструктуры или внедрить гибридные решения, – сказал П. Хаф (P. Hough), старший вице-президент по продуктам и технологиям компании Citrix. – Не важно, готовы ли они уже полностью перейти в облачные среды или хотят развернуть в «облаке» всего одно приложение, у нас есть специальная платформа для управления и сервисы, которые помогут компаниям».

Заказчикам, которые имеют лицензии XenApp или XenDesktop и хотят перейти на Citrix Cloud как услугу, Citrix предложит различные варианты для плавного перехода – компании смогут одновременно использовать традиционные решения Citrix и новые управляемые сервисы Citrix Cloud. Эти экономически эффективные решения позволят компаниям, использующим продукты Citrix, воспользоваться преимуществом активной подписки или обслуживания программного обеспечения Citrix Cloud по цене, не превышающей стоимость обновления услуг обслуживания традиционного программного обеспечения.

Citrix также объявила о новой пилотной программе для поставщиков сервисов Citrix (Citrix Service Provider), которые хотят развернуться рабочие среды на базе Citrix Cloud. Позднее в этом году поставщики сервисов получат пилотный доступ к сервисам Citrix Cloud. При этом модель лицензирования сохранится, как и при использовании традиционных технологий Citrix. Это позволит новым и уже существующим поставщикам рабочих мест как услуга и других сервисов быстрее и проще развертывать технологии Citrix.

Для компаний, которые хотят развертывать виртуальные рабочие места под управлением Windows 10 в облачной среде Azure корпорации Microsoft, Citrix представила решение XenDesktop Essentials. Заказчики Microsoft, которые имеют лицензию Windows 10 Enterprise из расчета на количество пользователей, получат возможность управлять своими образами Windows 10 на платформе Azure с помощью решения XenDesktop VDI. После настройки и запуска XenDesktop Essentials управление сервисом может выполняться с помощью Citrix Cloud.

Для компаний, которые хотят предоставлять бизнес-приложения непосредственно на основе Azure, компания Citrix выпустила сервис XenApp Essentials. В нем используется передовая технология XenApp для реализации новых функций управления и защиты, а также пользовательские функции. XenApp Essentials также можно интегрировать и управлять с помощью Citrix Cloud. Новинка будет доступна в I кв. 2017 г.

«Цель нашей работы с Citrix заключалась в том, чтобы предоставить нашим общим заказчикам новые возможности, – сказал Скотт Гутри (Scott Guthrie), исполнительный вице-президент по облачным и корпоративным решениям корпорации Microsoft. – Предоставляя заказчикам приложения и рабочие места, развернутые непосредственно на платформе Azure корпорации Microsoft, компания Citrix помогает им сделать их сотрудников более мобильными для сохранения конкурентоспособности».

Citrix предлагает новое преимущество для заказчиков и партнеров при развертывании и настройки конфигурации приложений, рабочих мест и мобильных рабочих сред в Citrix Cloud. В рамках Citrix Customer Success Services компания представляет Smart Check, Smart Scale и другие предварительно настроенные пакеты и возможности, которые упрощают и ускоряют развертывание новых сервисов виртуальных приложений и рабочих мест. Новые предложения представлены в рамках семейства сервисов Smart Tools (предыдущее название Citrix Lifecycle Management, которые упрощают развертывание и управлением рабочими средами Citrix.

«Мы в управлении жилищного хозяйства Lucas Metropolitan использовали Citrix Cloud совместно с Microsoft Azure Government для замены нашей устаревшей ИТ-инфраструктуры и развертывания облачных рабочих сред, которые позволят нашим сотрудникам работать «в полях» более продуктивно, чтобы помочь клиентам установить приложения без необходимости заезжать в офис – сказал Крейг Паттерсон (Craig Patterson), директор по информационным технологиям управления жилищного хозяйства Lucas Metropolitan. – Облачное решение Citrix и Microsoft отличается исключительно надежностью работы, оно обеспечивает гарантированную защиту и позволяет нашим сотрудникам работать более эффективно».

Citrix запускает новую программу Citrix Ready, которая объединяет в себе преимущества Citrix Cloud и гиперконвергентных инфраструктур (Hyperconverged Infrastructure, HCI), а также помогает компаниям значительно упростить масштабируемость и управление VDI-средами. Citrix Ready HCI Workspace Appliance Program позволяет гиперконвергентным устройствам партнеров подключаться к Citrix Cloud для автоматизации задач по настройке и техническому обслуживанию XenApp и XenDesktop. Таким образом поставщики решений Citrix могут предложить своим заказчикам полноценное и масштабируемое решение, которое снижает избыточную сложность и обеспечивает минимальную совокупную стоимость владения.

Для того чтобы обеспечить мобильность и безопасность заказчиков Citrix и Microsoft, компании интегрировали Citrix NetScaler Unified Gateway в Microsoft Intune. Это решение позволяет ИТ-администраторам проверять соответствие и состояние устройства конечного пользователя для того, чтобы они могли реализовать контроль доступа на основе политики и функциональные возможности сетей Virtual Private Network (VPN) в локальных приложениях. Новое решение с Citrix NetScaler Unified Gateway обеспечивает безопасность и гибкость для заказчиков, которым нужны новые способы управления мобильным доступом к важным данным и приложениям с сохранением полного контроля.