«Техносерв» завершил реконструкцию Могилевской ТЭЦ-1 в Беларуси

Компания «Техносерв», российский системный интегратор, объявила о завершении проекта по реконструкции Могилевской теплоэлектроцентрали №1 (республика Беларусь) с применением современных парогазовых технологий. Стоимость проекта составила $46,6 млн, сообщили CNews в «Техносерве».

Летом 2014 г. компания победила в открытом конкурсе на реконструкцию Могилевской теплоэлектроцентрали №1 (Могилевской ТЭЦ-1), выполняемой в рамках программы «Повышение энергоэффективности в республике Беларусь» (срок реализации: 2013-2016 годы, объем кредитных средств МБРР — $90 млн). Задачей проекта стало создание высокоэффективного энергоблока по выработке электрической энергии, способного снизить удельные выбросы вредных веществ в атмосферу и сократить объем потребления природного газа. Заказчиком выступало РУП «Могилевэнерго». Изначальная электрическая мощность Могилевской ТЭЦ-1 составляла 21,2 МВт, а установленная тепловая мощность отборов турбин — 149 Гкал/час.

В рамках проекта «Техносерв» провел модернизацию Могилевской ТЭЦ-1, которая предусматривала установку газовой турбины (ГТУ) General Electric (LM2500+) электрической мощностью 26,5 МВт, а также котла-утилизатора, обеспечивающего утилизацию остаточного тепла выхлопа ГТУ и вырабатывающего до 40 тонн пара в час. Топливом для ГТУ является природный газ.

В соответствии с контрактом «Техносерв» выполнил полный комплекс работ, включая проектирование, демонтаж существующего оборудования и сооружения, строительство нового машзала, закупку оборудования, его испытания на заводе-изготовителе, монтаж, наладку, пусковые испытания и обучение персонала заказчика. По итогам проекта на сегодняшний день электрический КПД газотурбинной установки составляет 36,5%, общая электрическая мощность станции — 47,7 МВт.

«Выбранная нами схема модернизации позволила реконструировать существующий главный корпус ТЭЦ-1, что является дополнительным плюсом для заказчика как в части обслуживания, так и в части обновления основных производственных фондов, — подвел итоги проекта Дмитрий Буторин, руководитель центра компетенций в сфере энергетики компании «Техносерв». — В результате реконструкции увеличена установленная электрическая мощность ТЭЦ-1 на 26,5 МВт, что дает возможность вырабатывать в пять раз больше электроэнергии. Годовой отпуск тепла увеличился в 1,7 раза. Все это обеспечит будущие потребности могилевских микрорайонов Казимировка и Запад. Кроме того, повысилась надежность электроснабжения потребителей могилевского промышленного узла за счет сокращения дефицита электрической мощности генерирующих источников».

«Выполняя проект по модернизации Могилевской ТЭЦ-1, на всех этапах мы привлекали к сотрудничеству белорусские компании. Результатом нашей работы с местными подрядчиками стало создание квалифицированных рабочих мест с достойным уровнем оплаты труда, — рассказал Сергей Корнеев, президент группы компаний «Техносерв». — Мы благодарны “Могилевэнерго” за оказанное доверие и сотрудничество. Мы видим конструктивную позицию наших белорусских партнеров, видим значительные меры по улучшению ситуации в энергетике, которые планомерно предпринимает правительство республики Беларусь. Сегодня в республике взят курс на внедрение современных и энергоэффективных решений. Обладая опытом реализации подобных проектов и в России, и в Белоруссии, “Техносерв” готов реализовать эти ноу-хау на благо жителей республики».

Для «Техносерва» проект по реконструкции Могилевской ТЭЦ-1 стал уже вторым в Белоруссии. Сотрудники интегратора провели реконструкцию Могилевской ТЭЦ-3 с возведением парогазовой установки. Ранее мощность этого энергообъекта составляла 210 Гкал/ч без выработки электроэнергии. Теперь ТЭЦ-3 способна вырабатывать на 10% больше тепла и генерировать 18,8 МВт электрической мощности. Современная Могилевская ТЭЦ-3 обеспечивает электроэнергией жилые дома, промышленные предприятия и административно-бытовые здания северной части города.