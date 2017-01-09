«Росэлектроника» начнет выпуск герконов для поверхностного монтажа

«Росэлектроника» (госкорпорация «Ростех») объявила о планах начать в 2017 году выпуск герметизированных магнитоуправляемых контактов (герконов), выводы которых выполнены по технологии SMD (surface mounted device, прибор, монтируемый на поверхность). Как рассказали CNews в компании, на сегодня входящий в холдинг Рязанский завод металлокерамических приборов (РЗМКП) уже закупил и смонтировал оборудование для производства герконов МКА-14103 для поверхностного монтажа на печатные платы.

В IV квартале 2016 г. было запущено производство герконов серий МКА-10110М, МКА-20101М и МКА-20103М (две первые цифры индекса обозначают длину стеклянной колбы) в пластиковой оболочке, повышающей механическую прочность изделий. В 2017 г. они поступят на российский рынок.

Как сообщалось ранее, производство герконов в пластиковой оболочке началось с наиболее популярной у потребителей серии МКА-14103М. Выпуск модернизированных изделий этой серии по итогам 2016 года превысит 680 тыс. шт.

Герконы широко применяются в автомобильной, бытовой технике, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре, системах автоматики и безопасности. Например, они используются в клавиатуре промышленных приборов и синтезаторов, в датчиках открытия двери, позиционирования кабины лифта, в фонарях для дайвинга и подводной охоты, в схемах электрических счётчиков и велокомпьютерах. При этом снижение потребления в одних отраслях компенсируется появлением новых направлений использования.

Рязанский завод металлокерамических приборов – единственный в России производитель герконов, входит в тройку крупнейших мировых производителей.