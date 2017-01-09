«1С:Бухгалтерия 8» теперь поддерживает работу с новыми онлайн-кассами

Фирма «1С» объявила о том, что «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 начиная с версии 3.0.45.20 работает с новым типом оборудования: контрольно-кассовой техникой с передачей данных. Компания выпустила это обновление в рамках комплексной программы поддержки нового порядка работы с онлайн-ККТ в соответствии с 54-ФЗ, сообщили CNews в «1С».

Действующая c 3 июля 2016 г. редакция федерального закона № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники...» требует, чтобы с 1 июля 2017 г. организации и большинство индивидуальных предпринимателей использовали только контрольно-кассовую технику (ККТ) нового поколения, так называемые онлайн-ККТ. Особенность новых касс в том, что вся информация о платежах должна передаваться через оператора фискальных данных напрямую в налоговую инспекцию.

Новый функционал, поддерживающий работу с онлайн-кассами, уже доступен в онлайн-сервисе фирмы «1С» (при подключении через «тонкий» клиент) и в «коробочных» вариантах поставки «1С:Бухгалтерии 8». Так, реализовано подключение онлайн-касс нового образца: в настоящее время программа работает с наиболее распространенными моделями ККТ компаний «Атол» и «Штрих-М» (список оборудования, сертифицированного на совместимость с программами «1С», постоянно расширяется). Обеспечивается работа с фискальным накопителем ККТ: регистрация, перерегистрация, закрытие по истечении срока использования. Формат передаваемых в кассу данных соответствует установленным требованиям «Форматов фискальных документов». В каждом розничном чеке указываются все установленные законом 54-ФЗ реквизиты, включая наименование товара (услуги), цену, НДС.

Для поддержки нового законодательства в решениях «1С» разработчики используют единую «Библиотеку подключаемого оборудования». Такой подход обеспечивает методическое единство решений «1С» и своевременную реализацию изменений, указали в компании.

Ранее уже были выпущены продукты «1С:Розница» и «1С:Управление небольшой фирмой» с аналогичными возможностями. Планируется также выпуск и других решений системы «1С:Предприятие 8» с поддержкой 54-ФЗ.

Наряду с плановыми обновлениями программ, фирма «1С» реализует комплекс мер поддержки пользователей. В 237 городах создано 700 «Центров компетенции 1С по 54-ФЗ» на базе квалифицированных партнеров фирмы «1С», знающих актуальное законодательство и имеющих опыт работы с ККТ. Они оказывают помощь всем организациям и предпринимателям, в том числе и тем, которые ранее не применяли кассовые аппараты или не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.