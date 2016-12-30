«Конфидент» получил сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock

Компания «Конфидент» получила сертификаты на новые модули продуктовой линейки Dallas Lock. Так, сертификационные испытания подтвердили соответствие требованиям ФСТЭК России функциональности следующих модулей системы защиты информации Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С»: защита информации от несанкционированного доступа (НСД), межсетевой экран (МЭ), система обнаружения и предотвращения вторжений (СОВ) и средство контроля съёмных машинных носителей информации (СКН), сообщили CNews в «Конфиденте».

По итогам инспекционного контроля в составе СЗИ Dallas Lock 8.0-К (для защиты конфиденциальной информации) обновлены модули МЭ и СКН, а также добавлен модуль СОВ. Решение сертифицировано по 5 классу защищенности СВТ, 4 уровню контроля отсутствия НДВ, 3 классу защищенности МЭ, 4 классу защиты СОВ по профилю защиты ИТ.СОВ.У4.ПЗ, 4 классу защиты СКН по профилю защиты ИТ.СКН.П4.ПЗ.

Состав СЗИ Dallas Lock 8.0-С (для защиты конфиденциальной информации и информации, составляющей государственную тайну) пополнился следующими новыми модулями — МЭ, СКН и СОВ. Решение сертифицировано по 3 классу защищенности СВТ, 2 уровню контроля отсутствия НДВ, 2 классу защищенности МЭ, 4 классу защиты СОВ по профилю защиты ИТ.СОВ.У4.ПЗ, 2 классу защиты СКН по профилю защиты ИТ.СКН.П2.ПЗ.

Ранее в декабре 2016 г. «Конфидент» объявил о получении сертификата ФСТЭК России на средство доверенной загрузки (СДЗ) Dallas Lock — сертифицированное СДЗ с полноценной поддержкой UEFI. Следом за СДЗ завершили сертификационные испытания СЗИ Dallas Lock 8.0 редакций «К» и «С». Таким образом, набор сертификатов компании охватывает следующие решения: защита от НСД для ОС Windows (от Windows XP до Windows 10) и для ОС Linux, МЭ, СОВ, СКН и СДЗ. По словам представителей компании, создание такого набора модулей стало возможным благодаря опыту «Конфидент», накопленному за почти четверть века работы на рынке ИБ. Только за прошедший год в России было реализовано более 3 тыс. проектов с использованием продуктов Dallas Lock.

«Компания “Конфидент” сегодня демонстрирует уверенный рост. На российском рынке появилось решение, содержащее в своем составе полный набор сертифицированных модулей для защиты конечных точек, интегрированных между собой, — рассказал директор центра защиты информации компании «Конфидент» Егор Кожемяка. — В планах компании: развивать продуктовую линейку Dallas Lock, сохраняя высокое качество решений, расширять партнерскую сеть, которая уже сегодня насчитывает более 500 партнеров по всей России, а также держать руку на пульсе законодательных изменений и требований регуляторов, применяя их при реализации проектов».

Ранее в интервью для CNews Егор Кожемяка заявлял о важности применения сертифицированных средств защиты информации и о сложностях, с которыми сталкиваются заказчики из госсектора. Как он указал, «недобросовестные игроки рынка пользуются незнанием заказчиками требований документов ФСТЭК России (это касается, например, требований к средствам доверенной загрузки и средствам контроля съемных машинных носителей информации) и предлагают функционал, пригодный для решения задач, но не имеющий сертификатов, либо с неактуальными сертификатами по неким техническим условиям (ТУ), а не руководящим документам регулятора. Когда дело доходит до аттестации, за результат отвечают заказчики. Фактически для них это оборачивается “выброшенными на ветер деньгами” и риском нецелевого расходования средств».