R-Style Softlab расширила возможности модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно»

Компания R-Style Softlab продолжает развивать функциональность веб-модуля АБС RS-Bank V.6 «Единое окно обслуживание клиентов», позволяющего предоставлять услуги розничным клиентам банков в едином веб-интерфейсе. Как сообщили CNews в R-Style Softlab, теперь, наряду с операциями по вкладам, текущим счетам, выполнением переводов без открытия счета, погашением и выдачей кредитов, операционистам банка доступна функциональность по приему платежей от населения: перевод денежных средств в бюджет; оплата счетов по реквизитам; платежи в адрес получателей из справочника; сканирование штрих-кода с бумажного документа.

Модуль «Единое окно» был представлен компанией R-Style Softlab в 2014 г. в рамках стратегии по переводу всего комплекса RS-Bank V.6 на веб-интерфейс. Графическая оболочка системы, разработанная вендором совместно с компанией UsabilityLab, имеет эргономичный пользовательский интерфейс, позволяющий проводить обслуживание нескольких клиентов одновременно.

В модуле предусмотрена однократная идентификация клиента, после которой ему в рамках одного сеанса обслуживания могут быть оказаны разноплановые услуги (например, обмен валюты и коммунальный платеж). При этом приложение предоставляет сотрудникам банка доступ практически ко всей информации о клиенте, давая возможность, помимо совершения необходимых операций, проконсультировать его и предложить/продать другие банковские продукты.

Функциональный блок по обработке платежей применяет специальный механизм настройки, использующий нотацию BPMN для графического описания бизнес-процессов. Это позволяет гибко регулировать операции — добавлять любые проверки совершаемой оплаты, печатать различные документы на разных этапах, вводить дополнительные реквизиты, интегрировать платежный сервис со сторонними системами.

«Если раньше основную часть рабочего времени специалисты кредитных учреждений выполняли простые рутинные операции, то сейчас они больше работают с клиентами по сложными вопросам: консультируют их по продуктам, принимают решения о предоставлении кредитных каникул и отсрочек и т.п., — отметил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — В связи с этим для автоматизации наиболее востребованных банковских услуг финансовые организации заинтересованы в современных и универсальных решениях, в которых удобство и наглядность интерфейса являются ключевыми качествами, позволяющими оптимизировать работу сотрудников отделения. Реализация в “Едином окне” блока по приему платежей — это очередной важный шаг к созданию единой, многофункциональной и гибкой системы по обслуживанию физических лиц».