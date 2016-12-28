«Технодинамика» завершила пилотное внедрение энергосберегающих технологий на «Универсале»

«Технодинамика» (госкорпорация «Ростех») объявила о завершении пилотного проекта по внедрению энергосберегающих технологий — автоматизированной системы управления освещением на МКПК «Универсал». Как рассказали CNews в компании, проект позволит сократить объемы потребления электроэнергии до 80% за счет автоматического контроля и снижения потерь светового потока.

Интеллектуальная система представляет собой программно-аппаратный комплекс на базе применения беспроводных технологий, который управляет светодиодным освещением в режиме реального времени и самостоятельно меняет световой поток в зависимости от естественного освещения. Проект реализован на базе московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика»), ведущего российского предприятия по созданию парашютно-десантной техники.

Автоматизированный комплекс также оснащен программным обеспечением, самостоятельно контролирующим включение и отключение света с учетом времени работы сотрудников. Кроме того, интеллектуальная система позволяет самостоятельно контролировать освещение необходимых участков предприятия при помощи мобильных технологий (планшетных компьютеров), интегрированных в общую структуру инженерной системы «умного освещения», а также снижать потери светового потока за счет использования светильников с вторичной оптикой.

Реализация проекта позволит снизить потребление электроэнергии предприятием в среднем на 60-80%. Сроки окупаемости составят от полутора до двух лет.

По оценкам специалистов холдинга, внедрение инженерной системы «умного освещения» с применением светодиодных технологий позволит полностью исключить затраты на утилизацию ртутных ламп, экологические платежи и оптимизировать издержки на сервисное обслуживание.