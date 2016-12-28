Росэлектроника создала универсальный тестер параметров транзисторов

Специалисты холдинга «Росэлектроника» (госкорпорация Ростех) создали универсальный испытательный комплекс для контроля параметров транзисторов. Как рассказали CNews в компании, до настоящего времени для каждого типа транзисторов изготавливалось специальное измерительное оборудование.

На сегодняшний день московский центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш» проводит испытания и калибровку комплекса перед поставкой его государственным заводом «Пульсар» (Москва), выступившего заказчиком разработки. Оба предприятия входят в «Росэлектронику».

Разработанное оборудование представляет собой автоматизированные комплексы промышленного назначения и используются для контроля характеристик транзисторов на разных стадиях производства, а также для организации входного контроля качества изделий на предприятиях – потребителях электронной компонентной базы.

Относительная погрешность измерения параметров транзисторов не превышает 2%.

Также прибор обеспечивает измерение внутренних объемных сопротивлений базы и эмиттера биполярных транзисторов. При этом предварительные испытания выявили зависимость между внутренними объемными сопротивлениями базы и эмиттера, и величиной собственных шумов транзисторов.

Разработка универсального комплекса с возможностью его адаптации под индивидуальные задачи заказчика обеспечит расширение рынка сбыта измерительно-контрольного оборудования «Техномаша». Так потенциальными заказчиками комплекса являются крупные потребители электронно-компонентной базы, в частности, Концерн ВКО «Алмаз-Антей» и Корпорация «Фазотрон-НИИР», а также предприятия холдинга «Росэлектроника».