DPD представила модуль под «1С Битрикс» для российских онлайн-ритейлеров

DPD объявила о разработке модуля доставки для российских интернет-магазинов, работающих на системе управления сайтом «1С Битрикс». Как рассказали CNews в компании, одно из главных достоинств модуля — простая установка, для которой не потребуется помощь IT-специалиста.

Интернет-магазин самостоятельно осуществляет настройки по тарифам, дополнительным опциям, пунктам отгрузки, условиям оплаты заказов. Модуль позволяет сохранить выбранные параметры для подтверждения последующих заявок в один клик. Также онлайн-продавцы могут сами распечатать наклейку со штрих-кодом, что ускорит обработку и доставку отправления.

Покупателю доступны такие функции, как расчет стоимости перевозки еще до оформления заказа, выбор ближайшего пункта выдачи на интерактивной карте и отслеживание статуса доставки в личном кабинете.

Модуль доставки DPD и последующая техническая поддержка полностью бесплатны для клиентов. Версия для скачивания доступна на сайте компании.