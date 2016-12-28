CleverData разработала новый компонент платформы 1DMP для автоматической сегментации аудитории сайтов

Компания CleverData (входит в группу «Ланит») выпустила модуль Audience Manager для платформы управления данными 1DMP (Data Marketing Platform). Он позволяет проводить автоматическую сегментацию посетителей веб-сайтов компании и использовать данные, чтобы с большей эффективностью привлекать клиентов и повысить продажи, сообщили CNews в CleverData.

Новый компонент позволяет анализировать аудиторию, используя собственные данные заказчика (1st party data), разделять аудиторию на сегменты и использовать сформированные данные, предлагая каждому сегменту аудитории наиболее релевантные продуктовые предложения. Данные клиентов из сформированных сегментов можно выгружать в любую внешнюю платформу DSP (Demand Side Platform) для таргетированных рекламных programmatic кампаний, а также использовать в собственных каналах коммуникаций заказчика, выгружая данные системы типа Campaign Management.

По словам разработчиков, Audience Manager автоматически формирует характеристики каждого аудиторного сегмента, что позволяет лучше изучить клиентов и выявить новые знания (инсайты) об аудитории.

Решение 1DMP интегрировано с большинством маркетинговых каналов для привлечения клиентов: наиболее крупными и распространенными на мировом и российском рынках DSP-платформами (подключено более 10 DSP-платформ), сервисами для email-рассылок, платформами мобильного маркетинга и нотификаций в мобильных приложениях.

Пользовательский интерфейс 1DMP дополнен дашбордом со сводкой всей основной информации по аудитории, 3D-профилям, сегментам и атрибутам. Разработчики CleverData реализовали ряд внутренних технических компонентов для более быстрого запуска проектов и пилотных эксплуатаций на базе 1DMP.

Решение 1DMP предназначено для клиентов, которые хотят задействовать максимальный объем собственных данных для оптимизации маркетинга, сформировать подробную клиентскую аналитику для применения в таргетированной рекламе и при этом обеспечить абсолютную сохранность и защиту своих данных.

«Как показывает наша практика, использование собственных данных компаний-заказчиков вносит наибольший положительный вклад в эффективность медийной рекламы и маркетинга в целом. Однако, являясь наиболее ценным и охраняемым активом компаний, этот тип данных требует особого внимания, — отметил Денис Афанасьев, генеральный директор CleverData. — Кроме того, есть множество технических задач, которые важно решить, чтобы задействовать (активировать) эти данные. 1DMP разработан специально, чтобы облегчить практическое применение данных для последующего привлечения клиентов. Мы уделили большое внимание защите данных аудитории, что позволяет нам предложить заказчикам техническое решение».