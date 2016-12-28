«Алан-ИТ» внедрил проект SAM в «Курьерcервисэкспрессе»

«Алан-ИТ» объявил об успешном завершении проекта SAM в «КурьерСервисЭкспрессе». Как рассказали CNews в компании, «КурьерСервисЭкспресс» оказывает услуги по доставке грузов и корреспонденции по России, ближнему и дальнему зарубежью. Собственная филиальная сеть «КурьерСервисЭкспресс» в России включает 90 филиалов и более 50 представительств.

В 2015 г. компанией «КурьерСервисЭкспресс» была поставлена задача по лицензионной сверке программного обеспечения, а именно по сравнению закупленного ПО Microsoft с тем, которое находится в реальном использовании. В качестве SAM партнера была выбрана компания «Алан-ИТ».

«Основная наша задача была в том, чтобы разобраться с используемым ПО, оценить возможные риски, и в итоге разработать оптимальную схему лицензирования.» - сказал Георгий Матюхин, ИТ директор «КурьерСервисЭкспресс».

Проект охватывал все 13 юридических лиц организации. Сбор данных не проводился в филиалах, так как лицензирование происходит по единому стандарту и в каждом офисе находится до 5 ПК.

Специалисты «Алан-ИТ» также провели анализ общего состояния политик SAM по ключевым показателям модели оптимизации – SOM.

Проект позволил выявить точное количество недостающих лицензий, а также был предложен ряд инфраструктурных решений. Помимо прочего, был предоставлен список устаревшего ПО, поддержка которого прекращена, и использование программ может привести к рискам кибербезопасности.

По итогам проекта специалистами «Алан-ИТ» были разработаны ключевые рекомендации, направленные на повышение уровня зрелости процессов SAM в организации. Выполнение рекомендаций позволит повысить способность организации централизованно управлять ИТ-активами, соблюдать лицензионную чистоту используемого ПО, свести к нулю возможные риски, связанные с отсутствием рационального управления ИТ-активами.

«После завершения SAM проекта мы встречались с представителями финансового отдела и специалистами «Алан-ИТ». Совместно мы разработали оптимальную схему лицензирования, в ходе работы проговаривая преимущества тех или иных решений. Результатом нашего взаимодействия стала экономия примерно в 30% на предполагаемой закупке ПО.» - сказал Георгий Матюхин.

В итоге все необходимые лицензии были закуплены, поставленная задача по лицензионной сверке программного обеспечения была успешно решена.