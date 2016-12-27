Разработка ОПК обеспечит безопасность на дорогах в российских городах

«Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») объявила о создании системы видеоконтроля для наземного городского транспорта. Как рассказали CNews в компании, система регистрирует обстановку внутри и снаружи транспортного средства, распознает лица пассажиров, ведет подсчет пассажиропотока в салоне, а также транслирует видеоинформацию в режиме on-line в центр управления.

В составе ОПК разработкой комплекса занимается НПО «Импульс». Система видеоконтроля обеспечивает «сшивку» изображений с четырех камер для создания панорамного обзора с углом более 270 градусов. Аппаратура автоматически ведет поиск угнанных автомобилей и разыскиваемых граждан, способна обнаруживать аварии и фиксировать правонарушения.

«Весь комплекс оборудования и программного обеспечения – полностью отечественного производства, - сказал заместитель руководителя департамента инновационного развития ОПК Павел Анисимов. - Его можно устанавливать не только на пассажирском транспорте, но и на крупногабаритных автомобилях или на стационарных объектах. Среди других преимуществ системы - уникальные алгоритмы защиты видеоинформации, пригодность к использованию при температурах от -30°С до +60°С, вандалостойкое исполнение, запись видео в формате Full-HD».

НПО «Импульс» совместно с комитетом по транспорту Санкт-Петербурга с октября 2015 г. по декабрь 2016 г. запускали пилотный проект по внедрению системы на наземном транспорте, в результате которого комплекс подтвердил свою эффективность.

НПО «Импульс» специализируется на создании автоматизированных систем управления (АСУ). В этом году предприятие отмечает 55 лет со дня основания. Сегодня «Импульс» - головная организация по созданию АСУ для Ракетных войск стратегического назначения. За свою историю предприятием создано четыре поколения основной системы управления РВСН, и сейчас активно продолжается работа над самым передовым – пятым – поколением систем. Полностью работы планируется завершить в 2017 г.