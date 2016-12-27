Программный комплекс «Виртуализации и управления» включен в Реестр российского ПО

В реестр Минкомсвязи Российской Федерации вошло решение для виртуализации и защиты виртуальной среды — программный комплекс «Виртуализации и управления» (ПК ВИУ) производства компании «НПО РусБИТех». Об этом CNews сообщили в компании «Альянс Проф», центре компетенции «НПО РусБИТех».

«В отличие от зарубежных продуктов, ПК ВИУ обеспечивает не только запуск любых операционных систем, но и их защиту при помощи собственного механизма разграничения доступа, который уже доказал свою эффективность в операционной системе Astra Linux, предназначенной для защиты информации, содержащей государственную тайну», — указали в компании.

Таким образом, помимо операционной системы специального назначения Astra Linux, на отечественном ИТ-рынке появился продукт, способный конкурировать с западными разработками в области виртуализации вычислительных мощностей и их защиты, подчеркнули в «Альянс Проф».

По мнению представителей компании, решения по виртуализации и защите виртуальной среды в настоящее время чрезвычайно востребованы, поэтому программный комплекс «Виртуализации и управления», работающий под управлением защищённой операционной системы Astra Linux, найдет широкое применение, в том числе для защиты информации ограниченного доступа и персональных данных.